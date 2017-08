Unterhaltung

"The Wall": Im Tal der Tränen

Von Kai Butterweck

In der sechsten "The Wall"-Folge sollen grüne Bälle und fitte Quiz-Hirne endlich mal wieder für dicke Konten sorgen. Doch die Wand spielt nicht so richtig mit.

Zum sechsten Mal in diesem Jahr entert Frank Buschmann das "The Wall"-Studio in Paris und erinnert noch einmal alle Anwesenden an das große Ziel der Show: "Leute, wenn alles optimal läuft, geht ihr hier mit über drei Millionen Euro nach Hause." Motivation pur.

Franca und Timo sind auch schon ganz hibbelig. Die beiden ersten Kandidaten können es gar nicht abwarten: "Können wir anfangen? Ich will, dass es endlich losgeht", fleht Demnächst-Erzieherin Franca. Auch Timo hat richtig "Lust". Kein Problem, ihr Lieben. Möge das Glück mit euch sein.

Zwanzig Minuten später steht die Welt des Neustädter Pärchens auch schon Kopf. Satte 35.000 Euro bringt die erste Spielrunde ein. Jetzt noch die Isolationsphase gut überstehen und dann in der dritten Runde die 250.000-Euro-Box zum Beben bringen. Nicht nur Buschi würde begeistert in die Hände klatschen.

Instagram? Was das?

Doch es kommt anders. Timos Hirn schrumpft in der Isolation auf die Größe einer Erdnuss. Nix geht mehr. Instagram? Was das? Jangtsekiang? Nie gehört. James Bond? Äh, wer? Hans Gamper? Unbekannt. Timo weiß nichts. Und Franca erspielt nichts. Die Wand macht die Schotten dicht.

Nach der dritten Runde blickt Franca mit Tränen in den Augen in Richtung Kontostand-Anzeigetafel. Null Euro leuchten auf. So ein Murks. Aber vielleicht hat Timo ja… Nö, hat er natürlich nicht. Wie so viele Isolationshäftlinge vor ihm hat auch Timo den Garantievertrag zerrissen. Die Wand wird schon ordentlich was ausgespuckt haben. Tja, Pustekuchen! Hat sie nicht. Ganz im Gegenteil. Nun kullern auch bei dem Beamten die Tränen. Schnief. Die Nächsten bitte…

Lale und Oktay wollen es besser machen. Und die beiden Häuslebauer aus dem hessischen Stadtallendorf brausen zunächst ebenfalls auf der Überholspur. Über 30.000 Euro nach der ersten Runde: Well done! Alles läuft nach Plan. Die Visagistin und der Mechaniker sind happy. Runde zwei wird ebenfalls mit links genommen. Mit viel Bauchgefühl in der Abgeschiedenheit (Lale übernimmt den Isolationsparcours) und lockeren Das-Runde-muss-ins-Eckige-Vibes im Studio schraubt das Paar den Kontostand auf beachtliche 66.000 Euro hoch.

Die Wand macht, was sie will

Kurze Zeit später zieht sich Oktays Stirn aber bedrohlich in Falten. Wutschnaubend kickt der Familienvater mit den Füßen um sich. Der Grund: Die Wand. Die macht nämlich mal wieder, was sie will. Irgendwann hat sogar Buschi die Faxen dicke. Der Moderator holt die schwangere Schwägerin von Oktay auf die Bühne. "Komm, bring dem Jungen jetzt mal Glück", befiehlt Buschi. Und siehe da: Plötzlich läuft's wieder. Doch das Glück hält nicht lange an. Nach einer 125.000er-Runde und einer 10-Euro-Pleite muss die Schwägerin wieder Platz nehmen.

Nun steht Oktay wieder allein in der Verantwortung. Aber es ist nicht sein Abend. Von knapp 250.000 Euro geht es letztendlich auf 41.000 Euro runter. Dabei bleibt es dann auch; denn auch Lale entscheidet sich gegen den Vertrag. Abermals fließen Tränen. Diesmal aber nicht ganz so bittere.

Einmal null Euro und einmal 41.000 Euro: Auch in der sechsten "The Wall"-Folge in diesem Jahr zeigt sich die Wand eher von ihrer biestigen Seite. Von den möglichen drei Millionen Euro war man in den letzten Wochen meilenweit entfernt. Wir erinnern uns: Das einzige Pärchen mit Tuchfühlung zum "Jackpot" durfte sich am Ende über satte 700.00 Euro freuen (Magnus und Dirk, Startfolge). Aber vielleicht hüpfen die Bälle ja beim siebten Anlauf (kommenden Freitag) wieder etwas gewinnbringender durchs "The Wall"-Labyrinth. We’ll see…

Quelle: n-tv.de