"Toni Erdmann" geht leer aus: Iranisches Drama gewinnt Auslands-Oscar

Nachdem im letzten Jahr die weiße Dominanz bei den Oscars negativ auffiel, werden in diesem Jahr zwei schwarze Schauspieler als beste Nebendarsteller geehrt. Politisch ebenfalls enorm relevant ist der Oscar für "The Salesman".

Die Tragikomödie "Toni Erdmann" der deutschen Regisseurin Maren Ade hatte das Nachsehen beim Auslands-Oscar - stattdessen gewann in der Kategorie das iranische Drama "The Salesman" von Asghar Farhadi. Es ist bereits der zweite Oscar für den Iraner Farhadi: 2012 gewann er mit seinem Drama "Nader und Simin - Eine Trennung" ebenfalls die Auszeichnung für den besten nicht-englischsprachigen Film. Der Regisseur kam aus Protest gegen die Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump nicht zu der Preisverleihung in der Nacht zu Montag.

"The Salesman" erzählt von einem Ehepaar, das nach einem brutalen Überfall auf die Frau nicht die Polizei einschaltet, sondern Selbstjustiz übt. Das Werk wird so zu einem Drama um Schuld, Vergebung, Würde und Moral.

Maren Ade hatte erzählt, dass sie sich schon vor der Oscar-Verleihung als Gewinnerin sehe. Die Filmakademie mache es mit den zahlreichen Veranstaltungen schon im Vorfeld so toll, dass man "sich wie ein Gewinner fühlt", sagte die 40-Jährige am Abend auf dem roten Teppich von Hollywood.

Zwei schwarze Schauspieler sind beste Nebendarsteller

Als beste Nebendarsteller wurden zwei Schwarze ausgezeichnet: Mahershala Ali gewann für seine Leistung in dem Drama "Moonlight". Darin spielt der 43-jährige US-Amerikaner einen Drogenhändler und Ersatzvater für einen jungen schwarzen Heranwachsenden. Ali zeigte sich sichtlich gerührt von der Ehrung - seine Auszeichnung ist erst der fünfte Oscar für einen schwarzen Nebendarsteller.

Bei den Frauen wurde Viola Davis ausgezeichnet. Die 51-Jährige gewann für ihre Leistung in dem Drama "Fences" von Regisseur Denzel Washington, der auch in dem Film selbst die Hauptrolle spielt. Es ist der erste Oscar für Davis ("The Help") und der siebte Oscar für eine schwarze Nebendarstellerin. Das Drama "Fences" ist eine Theateradaption und erzählt von einem afroamerikanischen Paar in den USA der 1950er Jahre.

In den ersten Kategorien des Abends enttäuschte allerdings das Musical "La La Land". Der Film mit Emma Stone und Ryan Gosling ist für 14 Preise nominiert, gewann bislang aber erst eine Trophäe, und zwar in der Kategorie Produktionsdesign.

