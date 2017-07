Unterhaltung

Neues von "The Wall": "Is alles weg, ne?"

Von Kai Butterweck

Mehr als drei Millionen Euro winken den Kandidaten bei "The Wall". Dafür muss aber natürlich auch alles klappen. Ist dem nicht so, kann ein Abend mit "Buschi" und der "Wand" auch schon mal traumatisch enden.

Die Wahrscheinlichkeit bei einer Primetime-Quiz-Show als Kandidat ausgewählt zu werden ist in etwa so groß wie ein Sechser im Lotto. Jahr für Jahr bewerben sich zigtausende TV-Junkies für einen Platz an der Sonne – egal ob der "Nachbar" Günter Jauch, Jörg Pilawa oder wie im Fall von "The Wall" Frank Buschmann heißt. Und wenn es dann klappt, will man die Gunst der Stunde natürlich auch nutzen.

Dabei sein ist alles? Nix da! Meist heißt die Devise: Alles oder nichts! So auch bei dem ersten Glückspärchen der vierten "The Wall"-Folge unter der Regie von Quassel-König Frank "Buschi" Buschmann. Stephanie und ihr Gatte Farhad haben nämlich etwas ganz Besonderes mit ihrer bereits fest eingeplanten Gewinnsumme vor. So gerne würden sie mit der Oma einmal in der transsibirischen Eisenbahn Platz nehmen. Sollte kein Problem sein. In den ersten drei "The Wall"-Folgen wurden schließlich bereits über zwei Millionen Euro ausgeschüttet. Ergo: Ran an die Gummibälle und ab dafür!

Nach der ersten Spielrunde sieht auch alles noch sehr vielversprechend aus für das permanent vor Aufregung und Spielfreude quiekende Duo aus Duisburg. Satte 25.000 Euro zeigt der Kontostand an. Doch die Tagesmutter und der Student wollen natürlich mehr. Mit Farhad als Quiz-Experten und Stephanie als hysterischer Gummiball-Dompteuse soll in den nächsten beiden Runden der Rubel so richtig rollen. Doch "The Wall" hat was dagegen.

Wer nicht weiß, dass Wilhelm Conrad Röntgen einst die Hand seiner Frau "durchleuchtete" und der Meinung ist, dass die weltberühmte "Grumpy Cat" nicht mürrisch sondern eher traurig dreinblickt, dem zeigt Buschis "Wand" ganz unverhohlen den Stinkefinger. Soll heißen: Nach der zweiten Spielrunde gucken die beiden Möchtegern-Fernreisenden mit null Euro auf dem Konto ganz schön dusselig aus der Wäsche.

Auch in der letzten Runde läuft so ziemlich alles schief was schief laufen kann. Wikingerkegeln? Kennt der gute Farhad nicht. Und mit vitaminreichem Gemüse hat er auch nicht allzu viel am Hut. Die Folge: Stephanie muss die Kohlen aus dem Feuer holen. Doch das hyperaktiv umherhüpfende Blondchen hat ungefähr so viel Glück im Spiel wie "Schwiegertochter gesucht"-Trauma-Patientin Beate in der Liebe.

Die roten Bälle zeigen kein Erbarmen. Grün hat keine Chance. "Is alles weg, ne?", fragt Stephanie mit zittrigem Timbre. Jep, allet futsch, meine Liebe! Der Gatte hat nämlich auch alles auf die Zocker-Karte gesetzt und die gesicherte Kohle aus der ersten Runde via Thermoskannen-Post in den Wind geschossen.

Kein Freudenschrei, keine Siegertränen: Farhad und Stephanie sind am Boden zerstört. Und daheim sitzt die Oma und träumt weiter von einer Fahrt mit der transsibirischen Tuff-Tuff-Bahn. Die "Wand" ist ein "Miststück"! Punkt. Aus. Ende.

Christiane und Vadim haben das ganze Drama hinter den Kulissen verfolgt. Das zweite Kandidaten-Pärchen will es unbedingt besser machen. Und auch für die beiden Rheinländer geht es zunächst gut los. 30.000 Euro nach der ersten Runde: Respekt!

"Läuft", jauchzt Christiane. Aber Vorsicht! Die "Wand" hat heute schon einmal den vermeintlichen "Traumerfüller" gemimt, nur um dann am Ende umso gnadenloser alle Türen ins Glück zuzuknallen. Man ist also gewarnt. Doch Christiane und Vadim sind guter Dinge. Mit knapp über 50.000 Euro auf dem Konto geht es schließlich in die alles entscheidende dritte Runde.

Vor den letzten vier roten Bällen sind es sogar 199.000 Euro. Es sieht gut aus für den geplanten Familienurlaub deluxe. Doch dann hüpfen sie herunter: vier garstige, rote Gummibälle mit der Lizenz zum Zerstören. Und tatsächlich: Als einer der Bälle in die 250.000-Euro-Box plumpst, ist der Drops gelutscht.

Auch Christiane und Vadim gehen heute mit leeren Händen nach Hause. Tränen fließen. "The Wall" war heute nicht in Geberlaune. Und in tausenden Wohnzimmern von Kiel bis München wird kräftig durchgeatmet. Überall schallt der gleiche Satz von einer Seite des TV-Sofas zur anderen: Puhh! Gut, dass WIR diesmal nicht dabei waren…"

Quelle: n-tv.de