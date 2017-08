Unterhaltung

Markles Oma verplappert sich: Ist Prinz Harry schon verlobt?

Noch nicht einmal ein Jahr ist ihre Beziehung offiziell und dennoch scheinen sich alle einig: Prinz Harry wird Meghan Markle heiraten - nur eine Frage der Zeit. Es könnte sogar sein, dass die Schauspielerin bereits einen Verlobungsring trägt.

Eine royale Hochzeit in Großbritannien wäre ein Ereignis, über das sich viele sicher freuen würden. Doch noch brodelt lediglich die Gerüchteküche um den Beziehungsstatus von Prinz Harry und seiner Freundin Meghan Markle. Im Gespräch mit der britischen Zeitung "Daily Mail" plauderte nun aber ein Familienmitglied der Schauspielerin aus dem Nähkästchen - mit einem eventuellen Hinweis, dass die 36-Jährige längst einen Klunker am Finger haben könnte.

Ihre Stief-Großmutter ist äußerst amüsiert über den Umstand, dass Markle bald ein festes Mitglied der britischen Königsfamilie werden könnte. "Wer hätte gedacht, dass Meggie einmal einen Prinzen heiratet?", zitiert das britische Blatt Ava Burrows. "Ich erwarte fast, dass bald die Männer in schwarzen Anzügen vor unserer Tür stehen, um uns zu überprüfen." Für sie fühle sich das Ganze wie in der Fernsehserie "Downton Abbey" an - "und wir sind die Leute, die unten wohnen".

Clever, hübsch, begabt

Ihrer Meinung nach habe Meghan aber durchaus das Potenzial, zu einem vollwertigen Mitglied des Königshauses zu werden. "Meggie ist eine wundervolle Person. Sehr clever, sehr hübsch, eine begabte Schauspielerin und sie hat unglaubliche Arbeit für Frauen und die UN geleistet", so Burrows. "Ich denke, dass sie für jede Familie eine großartige Bereicherung ist."

Meghan Markle und Prinz Harry bestätigten ihre Beziehung im Oktober 2016 über ein Statement seitens des Kensington Palastes. "Prinz Harry ist um Ms. Markles Sicherheit besorgt und tief enttäuscht, dass er sie nicht beschützen konnte", hatte es darin geheißen, nachdem das Paar seine Liebe nicht länger vor der Öffentlichkeit hatte verstecken können.

Quelle: n-tv.de