Royales Techtelmechtel: Ist das die Ex von Prinz Harry?

Drum prüfe, wer sich das Bett miteinander teilt. Als Person des öffentlichen Lebens muss man da besonders vorsichtig sein. Eine britische TV-Show könnte nun pikante Details über das Liebesleben von Prinz Harry enthüllen.

Royals und Reality-Stars - kann das gut gehen? Bei den Schweden hat's geklappt. Bevor Sofia Hellqvist an der Seite des Prinzen Carl Philip zur Prinzessin wurde, urlaubte sie im "Paradise Hotel" vor laufenden Fernsehkameras. Richtig, eine Reality-Show machte das Model, das zuvor bereits Männermagazine zierte, bekannt. Mittlerweile ist das lange vergessen, klar. Aber ein bisschen wird eben noch immer die Nase gerümpft, wenn sich ein Adeliger mit einem TV-Sternchen einlässt.

Im Fall von Camilla Thurlow lief es allerdings andersrum - sofern es denn lief. Denn alles, was bislang bekannt ist, kann nur als Gerücht bezeichnet werden. Die 27-Jährige nimmt derzeit an der britischen Dating-Show "Love Island" teil. Sie soll mal was mit Prinz Harry gehabt haben.

Gemeinsam mit den anderen Teilnehmern der Show spielte Thurlow das unter Mischbier-alkoholisierten Teenagern beliebte Spiel "Wahrheit oder Pflicht". "Stimmt es, dass du mit Prinz Harry zusammen warst?", wurde sie im Zuge dessen gefragt. Thurlows Antwort heizte die Gerüchte nur weiter an. "Ehrlich gesagt, eine Lady behält so etwas für sich", kokettierte sie.

Noch eine Ex im Spiel

Sollte an der Geschichte tatsächlich etwas dran sein, könnte sich Thurlow ja mal zum Plausch mit Caroline Flack, der Moderatorin der Show treffen. Die 37-Jährige ist nicht nur für ihre Liaison mit dem Royal bekannt, sondern auch für eine Liebschaft mit dem 14 Jahre jüngeren Popstar Harry Styles - der war zu dem Zeitpunkt erst 17 Jahre alt.

Sollte sich Thurlows Adels-Affäre als Unfug erweisen, dürfen sich die Zuschauer von dem angehenden Reality-Starlet womöglich trotzdem heiße Szenen erwarten. "Ich hatte noch nie was mit einer Frau", zitiert sie die "Daily Mail". "Aber ich bin eine sehr aufgeschlossene Person ..."

Quelle: n-tv.de