Unterhaltung

"Meet the Parents": Ist der IQ mit Küssen messbar?

Von Verena Maria Dittrich

In der neuen RTL-Dating-Show suchen Singles die große Liebe - und zwar über ihre Eltern. Endlich mal die Gören aus dem Haus haben - davon träumt so mancher Vater. Doch was, wenn der Schwarm plötzlich nackt vor einem steht?

"Wäre schon schön, wenn sie nicht sehr korpulent ist", sagt Philipp, Autoverkäufer, mit leichtem Plauze-Ansatz. Der Mann, der passionierter passiver Fußballspieler ist, sucht, gemeinsam mit zwei weiteren Singles, eine "schöne, schlanke" Frau fürs Leben.

Früher hat man sich ja noch ganz romantisch im Jugendclub oder bei Tinder kennengelernt, jetzt gibt es mit "Meet the Parents" ein neues Dating-Format, das schon in England durch die Decke ging. Endlich darf auch der deutsche Single hoffen, erfolgreich vom Markt gefischt zu werden - und zwar dank der Hilfe von Mami und Papi.

Die sind in der neuen Show von RTL nämlich aufgefordert, ihre Blagen anzupreisen wie einen sauteuren, edlen Tropfen und den potentiellen neuen Partner von deren Qualitäten zu überzeugen. Während der einsame Nachwuchs Backstage rumlümmelt und das Fremdscham-Szenario ihrer Erzeuger miterlebt, sitzen diese auf der Bühne und beantworten artig Fragen, die ihnen zu ihren Pappenheimern gestellt werden.

Schön, blond, osteuropäisch

Zu vergeben sind der 22 Jahre alte Raphael, der sehr gern sehr blonde, osteuropäische Frauen mag, der 28-jährige Autoverkäufer Philipp sowie der schöne Niklas, der seine Neue definitiv nicht von der Bettkante schubst, wenn sie aussieht "wie ein Model von Victoria Secret". Wenn sie zusätzlich noch ehrlich ist, ist das natürlich "auch nicht schlecht."

Die drei Herren stehen zur Auswahl für Romy, eine 22 Jahre alte Dame mit brünetten, vormals blonden Loden. Für die Schwiegereltern in spe trägt die Ausfragerin einen silberfarbenen Glitzerfummel der Hausmarke Eroscenter, der so kurz ist, dass vor allem die Papis schlucken müssen. Die Romy hat aber auch ohne Eltern-Befragung eine genaue Vorstellung von einem Mann. So darf er zwar Tattoos, aber keine Piercings haben - also bitteschön auch keinen Cockring.

Die Eltern werden nun mit Fragen zur Persönlichkeit ihrer Söhne gelöchert: Sind sie denn sportlich? Ja, Sport ist das A und O, so mancher Sohnemann latscht fünf Mal die Woche in die Muckibude. Aber trauen sich die Blagen, auch FKK zu machen? Ja, selbstverständlich! Und was haben die Herren für Laster und Macken, will, die Romy - "hihihi, hahaha" - nun wissen.

Man weiß nicht, ob das Glitzergirl alles so genau versteht, was ihr die auskunftsfreudigen Mamis so verraten. So verwechselt sie etwa das Wort ausgefressen mit aufgefressen. "Meinst du wirklich aufgefressen?", will Moderator und RTL-Allzweckwaffe Hartwich wissen. "Ja, ja, aufgefressen", ist die Romy sich sicher. Daraufhin die Antwort eines Elternteils, der Sohn habe schon mal acht Döner aufgefressen.

"Hauptsache, a smarter Junge"

Für wen Romy sich am Ende entscheidet, hat der Zuschauer bei derlei seichten Fragen sofort wieder vergessen. Ist ja auch nicht wichtig: "Hauptsache, a smarter Junge, der a bisserl weltgewandt ist."

Auch drei Single-Töchter kommen in elterliche Anpreise-Verzückung. Der Ostseeler und Dutt-Träger Tim sucht ebenfalls eine neue Herzensdame.

Der Mann, der auf seinen Model-Fotos verwegen wirkt, scheint dem Verkupplungs-Braten aber nicht so recht zu trauen, sieht er sich doch teils mit sehr schrulligen Eltern-Ansichten konfrontiert. Und so was färbt ja auch immer ein wenig auf die Nachkommen ab!

In der Lounge hören die Töchter zu, was Mutti und Vati galaktisch Peinliches über sie absondern. Für Tim zur Auswahl stehen: die 29 Jahre alte, blonde, sich als sehr taff empfindende Julia, die 25-jährige Verkäuferin Sarah und die 27 Jahre alte Jacky. Bei Tim ist es nicht so, dass sich nur die Töchter freuen, wenn er sich für eine von ihnen entscheiden würde, auch die Eltern wären froh, denn so kann das Töchterchen "am Wochenende auch mal zu den Schwiegereltern grillen fahren".

Weißt du noch, damals ...?

Tim geht philosophisch sofort ans Eingemachte: Er möchte wissen, was die Eltern tun würden, wenn er nackig aus dem Zimmer der Tochter käme. Die Frage hat zwar überhaupt nichts mit der Persönlichkeit der künftigen Liebsten zu tun, aber es scheint ohnehin, dass dem Timmy-Boy das Verkaufsgespräch ungefähr so viel Spaß macht wie Fußpilz und Bettwanzen auf einmal.

Freimütig plauschen die Herrschaften über die Spleens ihrer Kinder: Die eine Tochter braucht ewig im Bad, die andere wird mürrisch, wenn sie Knast hat, die dritte fies, wenn sie müde ist. Was die Damen so im Leben machen, ob sie lesen oder überhaupt alleine atmen können - vollkommen wurscht.

Kennen Sie übrigens dieses Gefühl unter fremden Leuten zu sein, die sich über etwas kaputtlachen, dass nur sie selbst verstehen und sonst niemand? Und das, außer ihnen, auch niemand lustig findet? "Hahaha, weißt du noch damals, als du die Schnecken mit Fit abgewaschen hast, weil sie so schleimig waren? Hahaha, da warst du zweieinhalb, hihihi - und so putzig!"

Tims Wahl fällt schlussendlich auf Jacky, deren Eltern am aufgeräumtesten wirken. Die Frage, die auf der Zunge brennt, ist nun aber nicht, ob diese wunderlichen Menschlein sich bei einem Date ineinander verlieben, sondern: Ist der IQ auch mit Küssen messbar?

Quelle: n-tv.de