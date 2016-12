Unterhaltung

Liebesfoto auf Instagram? : J.Lo und Drake: Ain't Your Mama!

Kann das denn ein Zufall sein? Wohl eher nicht. Eher ist es so, dass da doch was läuft zwischen Drake und Jennifer Lopez. Sie arbeiten also nicht nur an einem gemeinsamen Projekt im Studio, sondern auch außerhalb.

Kleiner Social-Media-Coup bei Jennifer Lopez und Drake: Die Sängerin und der Rapper haben zeitgleich ein- ud denselben Schnappschuss auf Instagram veröffentlicht. Das Foto zeigt die beiden in trauter Zweisamkeit, Arm in Arm posieren sie für die Kamera. Zwar schweigen die beiden Musiker auf Instagram zu dem Bild, eine Romanze der beiden US-Stars legt das Foto dennoch nahe.

Bereits Mitte Dezember waren Gerüchte um ein zartes Band zwischen den beiden aufgekommen. Die US-Webseite "TMZ.com" berichtete, dass die 47-jährige Lopez und ihr 17 Jahre jüngerer Kollege Drake anbandeln würden - auch wenn von einem Techtelmechtel oder gar einer Beziehung noch lange nicht die Rede sein konnte.

Dem Bericht zufolge arbeiten der Rapper und die Pop-Queen momentan an einem gemeinsamen musikalischen Projekt. Doch die beiden sollen auch abseits des Studios gemeinsam unterwegs gewesen sein.

