Unterhaltung

Dschungelcamper auf Tuchfühlung: Ja, sind wir denn bei "Adam sucht Eva"?

Die Vorfreude der deutschen TV-Zuschauer steigt: Heute Abend geht es wieder los mit dem Dschungelcamp. Für die Kandidaten der Show indes hat das Abenteuer bereits begonnen - so chillig, wie es die kommenden 16 Tage definitiv nicht mehr für sie werden wird.

Ach ja, wer würde sich bei dem aktuellen Schmuddelwetter nicht auch gerne weit, weit weg wünschen - an einen schneeweißen Strand, unter Palmen, bei strahlendem Sonnenschein?

Bilderserie Die Ruhe vor dem Sturm Die Dschungelcamper beschnuppern sich

Okay, vor den Augen von jedem Hinz und Kunz komplett nackig machen wie die Kandidaten bei "Adam sucht Eva", muss vielleicht nicht unbedingt sein. Aber mit den Teilnehmern von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" würde man den ersten Bildern aus Australien (siehe Bilderserie) zufolge durchaus ganz gern tauschen. Für den Moment zumindest. Denn das, was danach auf die Dschungelcamper zukommt, genießt man dann doch lieber mit einem kühlen Getränk und Chips auf der Couch im Fernsehen.

Kurzum: Die zwölf Wackeren, die in diesem Jahr um die Dschungelkrone kämpfen, sind wohlbehalten in Down Under angekommen und haben sich an Australiens Gold Coast ein erstes Mal beschnuppert. Nun gut, für Gina-Lisa Lohfink und Marc Terenzi war es nicht das erste Mal, dass sie aneinander gerochen haben - schließlich waren die tätowierte Silikon-Stelze und die Leiche im Keller von Sarah Connor schon mal liiert. Und auch Gina-Lisa und Botox-Boy-Nachkomme Florian Wess kennen ihre jeweiligen Duftmarken - die beiden sind seit geraumer Zeit best buddies.

Auf die Idylle folgt das Camp

Bilderserie Ich packe meinen Koffer Was die Dschungelcamper so mitnehmen

Viele andere Begegnungen dürften indes Premierencharakter gehabt haben, was Terenzi nicht davon abhielt, dem selbsternannten Pocherluder Sarah Joelle Jahnel schon mal tief in die Augen zu blicken. "Hohe Berge"-Besteigerin Frl. Menke und Neurosen-Maklerin Hanka Rackwitz kippten sich gemeinsam ein rotes Getränk hinter die Binde, Reality-TV-Rakete Kader Loth, Ex-K"icke"r Thomas Häßler und Topmodel-Topsympath "Honey" hielten ein Schwätzchen, Mallorca-Asylant Jens Büchner zeigte dem früheren Telekom-Trottel Markus Majowski, was es zu essen gibt, und Soap-Schnuckel Nicole Mieth bildete mit Kader, Sarah Joelle und Gina-Lisa gleich mal eine Frauen-Fraktion.

Doch, auch das wissen wir schon, die Kennenlern-Idylle dürfte nicht lange gewährt haben. Schließlich gibt es auch bereits die ersten Bilder, die den Einzug der Kandidaten ins Camp zeigen - wie immer unter der fachmännischen Anleitung eines sicher überaus freundlichen Rangers. Und nach Informationen der "Bild"-Zeitung drohte der Camping-Gemeinde unmittelbar danach bereits das erste Ungemach.

Der erste Zoff?

Wie im vergangenen Jahr soll es demnach zunächst eine Aufteilung der Gruppe in zwei Lager geben. Neu jedoch ist, dass die Teilnehmer ihre jeweiligen Sechs-Personen-Teams selbst zusammenstellen - indem jede Gruppe abwechselnd ein Mitglied wählt. So sollten gleich zu Beginn die Masken fallen: Wer kann mit wem - und wer mit wem nicht? Wer wird als besonders stark erachtet und wer als eher schwach? Wer ist beliebt und wer unbeliebt? Das könnte bereits beim Einzug in das Camp für Zunder sorgen.

Richtig zur Sache geht es dann jedoch natürlich erst in den kommenden gut zwei Wochen bis zum Finale am 28. Januar. Denn die Teilnehmer werden nicht nur mit ihren Mitstreitern, sondern auch mit zum Teil neuen Dschungelprüfungen und ihrem Hunger zu kämpfen haben. Wer folgt Menderes I. auf dem Dschungelthron? Die Antwort gibt es ab heute Abend um 21.15 Uhr bei RTL.

Quelle: n-tv.de