Geburtsstunde des "Carpool Karaoke": James Cordon dankt George Michael

"Wenn es gut genug ist für Michael, dann ist es auch gut genug für mich." Das hat Mariah Carey gesagt, als sie gebeten wurde, beim mittlerweile extrem erfolgreichen Format "Carpool Karaoke" mitzumachen. Denn anfangs wollte eigentlich keiner dabei sein.

In seiner ersten Show nach der Weihnachtspause hat James Corden in rührenden Worten an den verstorbenen Künstler George Michael (1963-2016) erinnert. Mit dem Sänger verbinde ihn etwas ganz besonderes. Er sei der erste gewesen, mit dem er jemals in einem Auto gesungen habe, so Corden. "Das ist nun zu einem ziemlich großen Teil meines Lebens geworden" und habe sein Format "Carpool Karaoke" maßgeblich inspiriert.

Die Wurzeln von "Carpool Karaoke" reichten nämlich bis ins Jahr 2011 zurück. Damals hatte Corden für eine Charity-Aktion einen Sketch mit George Michael gedreht. Darin ist zu sehen, wie der Comedian den Sänger mit dem Auto zu einem Event fährt. Während der Fahrt beleidigt Corden plötzlich den Popstar. Um sich wieder mit ihm zu versöhnen, stimmt er den Wham!-Song "I'm Your Man" an. Nach etwas Zögern steigt dann auch George Michael ein.

Dieser Sketch gilt als Geburtsstunde von "Carpool Karaoke" und diente auch als Zugpferd, um andere Stars zu überreden mitzumachen. Denn wie Corden weiter erzählt, lehnten zu Beginn viele Stars ab, bei dem Format für seine Sendung "The Late Late Show with James Corden" mitzumachen.

Mariah Carey habe dann als erste zugesagt, nachdem sie den Clip mit George Michael gesehen hatte. "Wenn es gut genug für George ist, dann ist es auch gut genug für mich", erinnert sich Corden an Careys Worte.

Außerdem sei Corden der britischen Pop-Ikone dankbar für seine Musik. Diese habe ihm in Momenten geholfen, in denen er sich allein gefühlt habe.

Quelle: n-tv.de