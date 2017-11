Unterhaltung

The Return of the Space Cowboy?: Jamiroquai brechen Konzert ab

Was war denn da los? Jahrzehntelang, möchte man sagen, haben die Fans auf Superstar Jay Kay und seine Mannen gewartet und dann das: Nach nur einem Song fragt der Acid-Jazzer seine Fans: "Was soll ich denn tun? Ich verspreche euch, ich komme wieder!"

Große Enttäuschung beim Jamiroquai-Konzert in München. Die britische Acid-Jazz-Band war am Donnerstagabend in der Münchner Olympiahalle zu Gast. Tausende Fans waren gekommen, um eine funky Party mit den Briten zu feiern. Doch noch während des ersten Songs brach Sänger Jason "Jay" Kay das Konzert ab.

Das Publikum, das zuvor lange auf den Auftritt von Jamiroquai warten musste, quittierte den Abbruch nach nur zwei Minuten zunächst mit lauten Pfiffen.

Jay Kay erklärte, dass er keine Stimme habe. "Wir können entweder so weitermachen oder ich komme wann anders nochmal und biete euch die Show, die ihr verdient", krächzte der 47-Jährige ins Mikrofon und konnte die Menge damit beruhigen. Mehrmals sagte er noch, dass es ihm unendlich leid tue, er aber einfach nichts daran ändern könne.

Auf Knien flehte er seine Fans um Verständnis. Der Veranstalter versicherte anschließend auf der Bühne, dass das Konzert so schnell wie möglich nachgeholt werde. Die Tickets behalten für den neuen Termin ihre Gültigkeit.

Es tut mir so leid!

"Es bricht mir das Herz", so Jay Kay, der auf seiner Tour in anderen deutschen Städten bereits gefeiert wurde wie der Messias. "Was soll ich denn machen? Ich kann gerade einfach nichts tun", warb er um Verständnis bei den Fans, die zum Teil schon Stunden vorher in der Halle waren, um die besten Plätze zu ergattern. "Ich schwöre, ich werde wiederkommen! Ich will euch nicht anlügen, ich bin einfach nur ehrlich!"

Nach einem kurzen Versuch musste Jay Kay einsehen - und das Publikum ebenso - dass nichts zu machen war. Das Management sucht nun einen Nachholtermin und äußert sich auf Facebook: "Sobald wir mehr wissen, melden wir uns wieder!"

