Unterhaltung

"Die fand das lustig": Javier Bardem strippte vor seiner Mutter

Erst springt er nackt aus einer Torte, dann lässt er in der Disco die Hüllen fallen. Beim nächsten Mal aber nimmt Bardem fürs Strippen Geld. Mutter und Schwester kommen mit - und amüsieren sich mehr als der Schauspieler selbst.

Der spanische Schauspieler Javier Bardem hat einmal als Stripper gearbeitet - und seine Mutter zu dem Auftritt mitgenommen. "Ich war so nervös, dass ich meine Schwester und meine Mutter gebeten habe, mich zu begleiten", verriet der 48-Jährige der "Süddeutschen Zeitung".

Zu dem Auftritt sei es gekommen, weil er kurz vorher auf einer Verlobungsparty nackt aus einer Torte gesprungen sei - was er sich aber nur getraut habe, weil er betrunken gewesen sei und ausschließlich Freunde dabei waren. Danach ließ Bardem beim Feiern in einer Disco - mit noch mehr Alkohol im Blut - abermals die Hüllen fallen. "Da kam der Besitzer des Clubs zur mir und meinte: He du, nicht übel! Was machst Du kommenden Freitag? Und irgendwie willigte ich im Rausch ein, für Geld wieder zu strippen", sagte Bardem.

Allerdings sei das dann "superpeinlich" gewesen, "denn dieses Mal war ich stocknüchtern, keine Party mit Freunden, nur fremde Discobesucher". Deswegen also lud der Schauspieler seine Mutter und Schwester ein, mitzukommen. Die Mutter habe ihn dann aus dem Publikum heraus angefeuert. "Die fand das lustig." Bardem selbst aber hat den Abend als ziemlich peinlich in Erinnerung, sagte er.

Quelle: n-tv.de