"Vielleicht rufen wir den Ex an": Jennifer Lawrence lädt zum Besäufnis

Sie wollten sich schon immer mal mit einem Hollywood-Star die Kante geben? Am liebsten mit Jennifer Lawrence? Jetzt hätten Sie die Chance dazu. Lawrence bittet zum gemeinsamen Umtrunk - für einen guten Zweck.

Dass Jennifer Lawrence nicht zur blasierten Sorte von Hollywood-Stars gehört, sondern trotz ihres Ruhms mehr der Kumpel-Typ ist, ist bekannt. So scheut sich die 27-Jährige auch nicht, auch mal mit einer Flasche Bier in der Hand über den roten Teppich zu flanieren. Und Lawrence hat offensichtlich auch keine Bandagen, sich mit ein paar Fans gepflegt eins hinter die Binde zu kippen.

So hat die Oscar-Preisträgerin nun einen ganz besonderen Aufruf gestartet. Sie lädt einen Fan samt Begleitung zum gemeinsamen Wein-Umtrunk nach Kalifornien ein. "Es wird großartig. Wir hängen zusammen ab, trinken etwas Wein, reden über Politik, trinken Wein und vielleicht rufen wir Deine Ex an oder meinen Ex - wer weiß? Auf jeden Fall werden wir Spaß haben", rührt Lawrence für den Ausflug die Werbetrommel.

"Eine Tonne Wein"

Klar, dass die Reise- und Unterbringungskosten in einem 4-Sterne-Hotel für den erfolgreichen Bewerber übernommen werden. Ganz umsonst ist die Chance auf das Tête-à-Tête mit Lawrence allerdings nicht zu haben. Voraussetzung für die Teilnahme am zugehörigen Gewinnspiel ist eine Spende. Denn auch wenn man mit der Schauspielerin bei einem Gläschen Wein sicher jede Menge Spaß haben kann, geht es bei der Aktion nicht nur um Jux und Tollerei. Vielmehr möchte Lawrence damit auf die Organisation "Represent.Us" aufmerksam machen, für die sie sich engagiert. Die Initiative setzt sich gegen Korruption ein und fordert auf allen Ebenen des politischen Systems Gesetze, um diese zu bekämpfen.

"Du möchtest dazu beitragen, die politische Korruption in Amerika zu beenden und eine Tonne Wein trinken?", lautet dementsprechend die Frage, die Lawrence im zugehörigen Werbevideo an die Interessenten richtet. Die sollten übrigens mindestens 21 sein, damit sie in Kalifornien auch in den Genuss von Alkohol kommen dürfen. Doch auch jüngere Fans könnten sich bewerben, heißt es. Ihnen würden dann jedoch alternative Getränke gereicht.

