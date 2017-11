Unterhaltung

"Zeit ist ein Hurensohn": Jennifer Rostock verkünden Abschied

Wer hat an der Uhr gedreht? Ganze zehn Jahre sind vergangen, seit Jennifer Rostock die Rockbühne bestiegen und seither nicht mehr von ihr hinabgestiegen sind. Doch damit ist nun Schluss. Die Band verabschiedet sich "für unbestimmte Zeit" von ihren Fans.

Mit dem Song "Kopf oder Zahl" und dem dazugehörigen Album "Ins offene Messer" katapultierten sich die ein Jahr zuvor gegründeten Jennifer Rostock 2008 in die Herzen deutscher Rockliebhaber. Rasch wuchs die Fangemeinde der Berliner Band mit Wurzeln auf Usedom. Die Hallen wurden größer und größer, die letzten Alben platzierten sich samt und sonders in den vorderen Regionen der deutschen Charts. Erst vor wenigen Wochen erschien mit "Worst Of" eine Sammlung mit bis dato unveröffentlichten oder nicht auf CD erschienenen Songs.

Doch bekanntlich soll man aufhören, wenn es am schönsten ist. Und so hat die Band nun entschieden, sich nach den noch ausstehenden Konzerten von ihren Fans zu verabschieden. Auch wenn es, wie die Gruppe um Frontfrau Jennifer Weist verspricht, kein Abschied für immer sein soll, sondern lediglich eine Pause "für unbestimmte Zeit".

"Wir hören nicht auf. Wir sprudeln alle vor Ideen. Ideen, von denen nicht alle in den JR-Rahmen passen. Ideen, die man nicht einfach zwischendurch und nebenbei verwirklichen kann. Wir werden alle weiterhin Musik machen, in verschiedenen Konstellationen", heißt es in einem Statement der Band. Und: "Eins ist sowieso sicher - irgendwann sehen wir uns wieder als Jennifer Rostock."

"Luft zum Durchatmen"

Die Fans der Gruppe können also durchaus auf ein Wiedersehen hoffen, zumal die Band versichert: "Es gibt weder interne Streitereien, noch Drogenentzüge oder ungewollte Schwangerschaften. Es braucht nur mal etwas Luft zum Durchatmen, damit wir uns zukünftig wieder mit voller Hingabe dem Projekt Rostock widmen können."

Wer sich die neueste Single "Die guten alten Zeiten" von Jennifer Rostock angehört hat, konnte bereits eine Vorahnung haben. Darin heißt es: "Und seit zehn Jahren sind wir jetzt auf Tour schon, blicke auf die tickenden Uhren, Zeit ist ein Hurensohn, leg' unser Luftschloss in Trümmer, es war nie für immer."

Wer mit Weist und ihren Jungs noch ein "(vorerst) letztes 'Zicke Zacke Zicke Zacke'" anstimmen will, sollte sich die Konzerttermine im kommenden Jahr in Deutschland, Österreich und der Schweiz vormerken: Linz (30.3.), Zürich (31.3.), Saarbrücken (5.4.), Wiesbaden (6.4.), München (7.4.), Rostock (12.4.), Hannover (13.4.), Mannheim (14.4.), Lingen im Emsland (19.4.), Düsseldorf (20.4.), Hamburg (21.4.), Fürth (27.4.), Wien (28.4.), Erfurt (30.4.), Dresden (4.5.), Leipzig (5.5.), Berlin (11.5. & 12.5.)

Quelle: n-tv.de