Unterhaltung

"Schmerzhafte Momente": Jenny Elvers erklärt die Trennung

Rund vier Jahre sind Jenny Elvers und Steffen von der Beeck zusammen. Vier Jahre, in denen das Paar auch manch unschöne Schlagzeile produziert. Doch seit dem Wochenende wissen wir: Es ist vorbei. Und nun sagt die Schauspielerin auch warum.

"Im Auftrag von Jenny Elvers und Steffen von der Beeck bestätige ich, dass die beiden sich als Paar einvernehmlich getrennt haben." Mit diesen trockenen Worten verkündete am Wochenende Anwalt Christian-Oliver Moser gegenüber der "Bild am Sonntag" das Liebes-Aus bei der Schauspielerin und ihrem Verlobten. Mehr Details zu der Trennung gab es erst einmal nicht. Die liefert nun stattdessen Elvers selbst hinterher - in einem Interview, das sie der Illustrierten "Gala" gegeben hat.

"Es gab viele schmerzhafte Momente. Die Fehlgeburt unseres Babys, heftige Schlagzeilen, viele Prozesse, die Steffen vor Gericht geführt hat", führt die 44-Jährige in dem Gespräch aus und ergänzt: "Es hat ihm ganz viel nicht gepasst und daher ist er oft angeeckt." Trotz aller Gefühle für ihn sei für sie irgendwann der Punkt gekommen, an dem sie konsequent sein müsse, erklärt Elvers.

Kein Sechser im Lotto

Zum ersten Mal seit 20 Jahren ist die Schauspielerin damit nun Single. Zu ihren Verflossenen zählen etwa bereits Berufskollege Heiner Lauterbach, der ehemalige "Big Brother"-Kandidat Alex Johlig, mit dem Elvers einen Sohn hat, und der Manager Goetz Elbertzhagen, mit dem sie elf Jahre verheiratet war.

Doch sie werde sich nun nicht gleich wieder auf die Suche nach einem neuen Lebensabschnittsgefährten machen, versichert Elvers im "Gala"-Gespräch. Ohnehin würde sich das womöglich schwierig gestalten, macht sie ironisch deutlich: "Ich werde jetzt ganz sicher nicht eine Kontaktanzeige aufgeben, die lautet: 'Leicht verpeilte Schauspielerin, Schrägstrich, trockene Alkoholikerin, Schrägstrich, mit pubertierendem Sohn und zwei Haustieren ...' Hört sich irgendwie auch nicht nach einem Sechser im Lotto an."

Trotz der Trennung gehe es ihr sehr gut, sagt die ehemalige Heidekönigin. Sie habe sich "in der Lüneburger Heide ein Nest gebaut", bei dem sie Freunde und Familie um sich herum habe.

Skandale und Skandälchen

Elvers war in den 90er-Jahren durch zunächst nur kleinere Filmrollen bekannt geworden. Im Berlin-Drama "Knallhart" von Detlev Buck brillierte sie 2006 schließlich als alleinerziehende Mutter im damals sozial schwachen Bezirk Neukölln. In der Folge machte sie jedoch immer häufiger durch Skandale und Skandälchen Schlagzeilen. 2012 erschien sie erkennbar betrunken in einer Fernsehsendung. Danach machte sie einen Entzug. Nach einem Ausflug in den TV-Container bei "Promi Big Brother", den sie als Siegerin der Show verließ, zog sie Anfang 2016 ins Dschungelcamp.

Mit von der Beeck war Elvers nach ihrem Alkoholentzug und der Trennung von Elbertzhagen zusammengekommen. 2015 verlobten sich die beiden, ohne eine Hochzeit folgen zu lassen. Auch die Beziehung sorgte für manche öffentliche Aufreger. So zog sich Elvers etwa in einem Griechenland-Urlaub 2014 deutlich erkennbare Verletzungen zu, nicht zuletzt im Gesicht. Gegen Behauptungen, er habe seine Freundin geschlagen, zog von der Beeck im Anschluss erfolglos vor Gericht. In die Schlagzeilen geriet der heute 42-Jährige auch, weil er als Partner einer ehemaligen Alkoholikern mehrfach mit Alkohol am Steuer erwischt wurde.

Quelle: n-tv.de