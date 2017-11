Unterhaltung

Rhythmische Stoßbewegungen: Jenson Buttons Freundin heizt ein

Hach, Aerobic ... Was wären die 80er-Jahre ohne das Rumgehopse im Neonkostüm? In genau so ein Ding hat sich die Freundin von Jenson Button geworfen. Zu "Call On Me" lässt sie die Hüften kreisen.

"Ich habe alle Tanzbewegungen drauf!", behauptet Brittny Ward auf Instagram. Und tatsächlich, die 27-Jährige hat nicht zu viel versprochen. Ein Video zeigt sie feinste Aerobic-Kunst darbieten - sofern man bei Aerobic überhaupt von Kunst sprechen kann.

Ward ist Model und entsprechend mit Traumkörper ausgestattet. Im knappen orangefarbenen Trainingsanzug macht sie eine hervorragende Figur. Dazu hat sie ganz im Stil der 80er-Jahre pinkfarbene Accessoires kombiniert. Die Haare trägt sie offen.

Ward ist die Freundin von Ex-Formel-1-Fahrer Jenson Button und - wenn man ihr so beim Tanzen zuschaut - wohl auch sein ganzer Stolz. Zum Song "Call On Me" von Eric Prydz, der 2004 für ein kurzzeitiges Aerobic-Revival sorgte, lässt Ward erst sanft die Hüften kreisen und steigert sich dann zu rhythmischen Stoßbewegungen.

"Er ist verdammt großartig"

Nun, mit Erotik kennt Ward sich eben aus. Schließlich war einer der Meilensteine ihrer Karriere das Engagement bei der amerikanischen Ausgabe des Magazins "Playboy", wo sie als Miss Januar 2015 gebucht wurde.

Ward und der 37-jährige Button scheinen jedenfalls glücklich miteinander. Zum "Boyfriend Day" gratulierte Ward ihrem Partner mit einer Reihe Fotos auf Instagram. "Er ist verdammt großartig", schrieb sie dazu - was Button wiederum mit einem Herz-Emoji goutierte.

Die beiden sind seit Anfang 2016 liiert. Button hatte sich erst kurz zuvor, im Dezember 2015, von seiner Ehefrau Jessica Michibata scheiden lassen. Die 33-jährige Michibata, ebenfalls Model, hat ihr privates Glück mittlerweile auch gefunden. Vor wenigen Tagen kam ihr erstes Kind, ein Mädchen, zur Welt. Der Vater der Kleinen ist nicht bekannt.

Quelle: n-tv.de