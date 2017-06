Unterhaltung

Blitzblanke Brüste: Jenson Buttons ganzer Stolz

Bei diesem Anblick braucht man nicht mehr viel zu erahnen. Brittny Ward präsentiert ihren Traumkörper stolz auf Instagram. Nur einer aber kommt auch in dessen Genuss: Formel-1-Rentner Jenson Button.

Jessica Michibata muss jetzt ganz stark sein. Die 32-Jährige ist die Ex-Frau von Jenson Button und muss zusehen, wie eine andere bekommt, was ihr all die Jahre verwehrt blieb: ein gemeinsames Haus mit dem Rennsportler. Tatsächlich hatte Button sich mit der Verflossenen kein Nest gebaut, dafür zieht er nun mit der Neuen in die Hollywood Hills.

Vielleicht tun wir Michibata auch Unrecht. Vielleicht interessiert sie das alles überhaupt nicht. Vielleicht interessiert es sie auch nicht, was für ein Prachtexemplar sich der 37-jährige Button da geangelt hat. Die Welt aber, die interessiert das sehr wohl. Die aktuelle Freundin Brittny Ward ist nämlich ein absoluter Hingucker.

Mit ihren fast 300.000 Instagram-Followern teilte Ward ein Foto, das sich sehen lassen kann. Die Aufnahme zeigt die 27-Jährige oben ohne nur mit einer Jeans bekleidet. Sie blickt lasziv in die Kamera, die Brüste hat sie eher dürftig mit einer Hand verdeckt.

"Unglaublich glücklich miteinander"

Bei diesem Anblick kommen keine Zweifel auf an dem Liebesglück von Button und Ward. Die beiden sind seit Anfang 2016 liiert. Im Dezember 2015 hatte Button sich scheiden lassen.

"Jenson und Brittny sind unglaublich glücklich miteinander. Sie fühlen sich bereit, den nächsten Schritt in ihrer Beziehung zu gehen", zitiert das Portal "Daily Mail" einen angeblichen Freund des Paares.

Nachdem Button in Formel-1-Rente gegangen ist, dürfte er jedenfalls etwas mehr Zeit haben, sich seiner Beziehung zu widmen. Auf seinem Instagram-Account sieht man ihn jedenfalls zunehmend nicht nur beim Sport, sondern gemeinsam mit Ward bei Weinproben, im Teestübchen oder am Strand.

Quelle: n-tv.de