Unterhaltung

"Küss meinen Hintern": Jessica Simpson lässt sich treiben

Mit dem Song "I Wanna Love You Forever" gelingt Jessica Simpson zur Jahrtausendwende der Durchbruch. Auch in einigen Filmen spielt sie danach mit. Doch seit ein paar Jahren lässt es die zweifache Mutter ruhiger angehen - so nun auch an ihrem 37. Geburtstag.

Sängerin Jessica Simpson lässt sich durch das Älterwerden offenbar nicht aus der Ruhe bringen. Am Montag feierte die US-Amerikanerin ihren 37. Geburtstag - sofern "feiern" das richtige Wort dafür ist, wie sie den Tag verbracht hat. Ein Post auf Simpsons Instagram-Seite lässt nämlich erahnen, dass sie ihren Geburtstag dann doch eher entspannt angegangen ist.

So veröffentlichte die Sängerin ein Foto, das sie auf einer großen grünen Luftmatratze in einem ebenfalls nicht gerade kleinen Pool zeigt. Ihr Bikini-Oberteil hat sie scheinbar vergessen, dafür hat sie einen Ananas-Cocktail mitgebracht. Ihren Po reckt sie in die Höhe - und schreibt dazu: "Kiss My Butt 36" ("Küss meinen Hintern 36").

Während Simpson also auf das eine oder andere Lebensjahr mehr oder weniger zu pfeifen scheint, nimmt sie es bei ihren beiden Kindern schon etwas genauer. So dokumentierte sie etwa vor Kurzem ebenfalls bei Instagram die Feier, die sie zum vierten Geburtstag ihres Sohnes Ace Knute schmiss. Da durften allerlei Requisiten ganz im Stil des Disney-Streifens "Vaiana" inklusive mit Henna-Tattoos bemalte Maori-Darsteller nicht fehlen. Auch beim fünften Geburtstag von Tochter Maxwell Drew im Mai wurden weder Kosten noch Mühen gescheut. Hier stand die Party komplett unter dem Motto "Meerjungfrau".

Musik, Film, TV

Simpson wurde 1999 als Sängerin mit dem Song "I Wanna Love You Forever" berühmt. Seit dieser Zeit hat sie sieben Studioalben veröffentlicht, mit denen sie vor allem in ihrer US-amerikanischen Heimat Erfolge feierte. Simpson versuchte sich zugleich als Schauspielerin, etwa in der Actionkomödie "Ein Duke kommt selten allein" oder der Klamotte "Blonde Ambition". Auch ins Reality-TV verschlug es sie 2012.

Seit der Geburt ihrer Kinder ist es allerdings insgesamt etwas ruhiger um Jessica Simpson geworden, deren jüngere Schwester Ashlee ebenfalls singt und schauspielt. Vater von Ace Knute und Maxwell Drew ist der Ex-Football-Profi Eric Johnson, den die nun 37-Jährige im Juli 2014 geheiratet hat. Mittlerweile soll Jessica Simpson wieder an einem neuen Album arbeiten.

Quelle: n-tv.de