Unterhaltung

Sarah Lombardi wieder solo: Jetzt spricht Pietro

Eigentlich sollte für Sarah Lombardi nun doch alles gut werden. Endlich war sie mit ihrer Jugendliebe Michal T. vereint - allen öffentlichen Anfeindungen zum Trotz. Doch dann platzt die Bombe: Trennung! Das mag auch ihr Ex Pietro nicht unkommentiert lassen.

Für viele war die Trennung des vermeintlichen Traumpaares Pietro und Sarah Lombardi wie ein Schock. Ins Rollen gekommen war das Liebes-Aus durch Fotos, die die einstmals hinter ihrem späteren Mann Zweitplatzierte bei "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) beim Tête-à-Tête mit einem anderen Mann zeigten. Sein Name: Michal T.

Was darauf folgte, ist bekannt: Nicht nur die Ehe der Lombardis war im Eimer, Sarah stand auf einmal auch öffentlich am Pranger. Doch immerhin - wenigstens schien sie nun mit Michal T., der sich als alte Jugendliebe der 24-Jährigen entpuppte, glücklich zu sein. Aus der Affäre wurde eine Beziehung, mit der das Paar alsbald auch nicht mehr hinter dem Berg hielt.

Umso mehr schlug die Meldung am Mittwoch ein wie eine Bombe: Nach Informationen der "Bild"-Zeitung haben sich nun auch Sarah Lombardi und Michal T. nach etwa acht Monaten wieder getrennt. Zwar gab es von ihr keine offizielle Stellungnahme dazu, doch diverse Posts von ihr in den sozialen Netzwerken scheinen die Nachricht zu belegen. Dort platzierte die Sängerin etwa Sätze wie "Am Ende enttäuschen dich die am meisten, von denen du es am wenigsten erwartet hast" oder "You shot me down" (etwa: "Du hast mich abserviert").

Bestätigung per SMS?

Andere Medien wie etwa "Intouch" wollen unterdessen erfahren haben, dass Michal T. Freunden gegenüber die Trennung bestätigt hat. So soll er einem Kumpel eine SMS mit den Worten geschrieben haben: "Ja, wir haben das gemeinsam beendet."

Manche Fans mögen nun insgeheim darauf hoffen, dass die Liebe von Sarah und Pietro eine neue Chance erhält. Doch dazu wird es nicht kommen. Das hat Pietro - wie schon so oft in der Vergangenheit - jetzt noch einmal klipp und klar gemacht: "Ein Liebescomeback ist definitiv ausgeschlossen. Dafür ist zu viel passiert. Für mich kommt eine Beziehung aktuell sowieso nicht in Frage!", zitiert die "Bild"-Zeitung den 25-Jährigen mit deutlichen Worten.

Davon, dass seine Ex jetzt auch wieder solo sein soll, sei er selbst überrascht, soll Pietro dem Blatt zufolge zudem erklärt haben. "Einfach auch aus dem Grund, da ich mich aus bekannten Gründen nicht dafür interessiere." Tja, so werden wohl tatsächlich alle beide die nächste Zeit erst einmal allein durchs Leben gehen. Das heißt … natürlich nicht ganz allein. Sie haben ja noch Alessio. Und dem geht es hoffentlich gut.

Quelle: n-tv.de