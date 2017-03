Unterhaltung

"We Are Family": Joni Sledge ist tot

Sie war die zweitälteste Schwester der amerikanischen Funk- and Soulband "Sister Sledge". Nun ist sie tot. Joni Sledge stirbt im Alter von 60 Jahren in ihrem Haus. Über die Ursachen ist bisher nichts bekannt.

Joni Sledge von der Geschwister-Gruppe "Sister Sledge" ist nach Angaben ihrer Familie im Alter von 60 Jahren in Phoenix (Arizona) gestorben. "Gestern ist unsere Familie von Benommenheit erfasst worden", lautete die Mitteilung auf Facebook.

Joni war die zweitälteste der vier Sledge Schwestern, die als Soul- und Funkgruppe in den 1970er Jahren erstmals die Charts in den USA und Europa erobert hatten. Kim, Debbi, Joni und Kathy hatten am Anfang ihrer gemeinsamen Karriere unter dem Bandnamen "Mrs. Williams Grandchildren" Gospel gesungen. Mit der Umbenennung in "Sister Sledge" änderte sich auch der Gesangsstil der Schwestern. Erste Erfolge gab es mit ab 1975 mit "Mama Never Told Me".

Familiäre Disco-Hymne

Der große Durchbruch gelang den Schwestern ab 1979. Sie verbanden nun in ihren Songs Disco-, Funk- und Soul-Elemente und kamen mit ihrer Single "He's the Greatest Dancer" erstmals in die Top-Ten Englands und in die Charts der USA. Nur zwei Monate später folgte "We Are Family", ein Hit, der zur echten Disco-Hymne wurde. Die Schwestern feierten damit ihre familiäre Verbundenheit.

Auch mit ihren weiteren Veröffentlichungen konnten die Schwestern nie mehr an diesen Welterfolg anknüpfen. Kathy verließ 1989 das schwesterliche Quartett, um eine Solokarriere zu starten. Als Trio singen die Schwestern weitern und waren zuletzt auf einem Konzert im Oktober 2016 zu sehen.

Joni wurde von einem Freund der Familie leblos in ihrem Haus in Phoenix, Arizona entdeckt. An einer Krankheit soll sie laut "Daily Mail" nicht gelitten haben. Sie hinterlässt einen erwachsenen Sohn.

Quelle: n-tv.de