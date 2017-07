Unterhaltung

"Brauche ein bisschen Ruhe": Justin Bieber enttäuscht seine Fans erneut

Vor kurzem bricht Popstar Justin Bieber seine Welttournee vorzeitig ab und verärgert seine Fans - nun will er offenbar eine längere Konzertpause machen. In einem Interview mit einem US-Promiportal verrät er die Gründe für seine Entscheidung.

Es sind schlechte Zeit für Justin Bieber-Fans. Der Pop-Star hat offenbar nicht vor, in den kommenden zwei Jahren zu touren. Das berichtet das US-Klatschportal "TMZ" unter Berufung auf nicht näher benannte Quellen. Erst Anfang der Woche hatte er völlig überraschend die restlichen Konzerte seiner "Purpose"-Welttournee abgesagt - und wie es aussieht werden die vielen verärgerten Fans auch in absehbarer Zeit nicht in den Genuss eines Nachhol-Konzertes kommen.

Zu den Gründen sagte der 23-Jährige in einem Interview gegenüber "TMZ", es gehen ihm zwar gut, er "brauche einfach ein bisschen Ruhe". Und auch ein Insider bestätigt gegenüber dem "People"-Magazin, dass der Sänger glaube, dass er in den Rest der Tour nicht so viel Energie hätte stecken können, wie das noch zu Beginn der Fall gewesen sei.

Unter anderem wird auch spekuliert der Pop-Star habe die Tour aufgrund einer neuentdeckten Religiosität abgesagt. Er habe aber seine Liebe zur Musik nicht verloren. Wie "TMZ" weiter berichtet, habe Bieber in mehreren Gesprächen mit Freunden gesagt, dass sein Glaube ihn nicht davon abhalten würde, weiterhin Musik zu machen. Er sei seit der Tour-Absage zwar nicht im Studio gewesen, er habe aber die feste Absicht dies wieder zu tun. Nur einen festen Zeitpunkt dafür gäbe es noch nicht. Und: Er arbeite ohnehin ständig an neuer Musik.

Quelle: n-tv.de