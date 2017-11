Unterhaltung

"Bauer sucht Frau": Käsemonster und Staubdämonen

Von Kai Butterweck

Liebe geht durch die Nase - bevor auf den Höfen in den Liebesmodus geschaltet werden kann, müssen so manche Kandidaten erst einmal durch die Putz- und Schrubb-Hölle.

Stinkige Hinkelscheiße, achtbeinige Küchenbewohner, muffelnde Karnickel-Küddel und besudelte Kälbchen-Iglus: Auf den "Bauer sucht Frau"-Höfen geht es heute den unzähligen ungebeten Begleiterscheinungen des Landlebens an den Kragen.

Für Tiwaporn stellt der Nahkampf mit Exkrementen aus der Hühnerwelt eine besonders große Herausforderung dar. Röchelnd und würgend bricht die Thailänderin das Ausmisten des fahrbaren Hühner-Hotels abrupt ab. Dabei hatte der Tag doch so schön angefangen. Erstmals in ihrem Leben darf Tiwaporn ein Huhn streicheln. Auch die ersten Gehversuche von Bullenkälbchen "Rudi" sorgen bei Tiwaporn für große, glückliche Augen. Als ihr Herzbauer Klaus sie allerdings zum "Reinemachen" ins Freie geleitet, verwandelt sich der eben noch dauergrinsende Kälbchen-Fan in eine nasenrümpfende Arbeitsverweigerin: "Die Kacka stinkt eklig", schallt es über die hessischen Wiesen.

Übelriechender Kälbchen-Modder

Auch rund um den Bodensee hinterlässt so manch Bauernvieh übelriechende Spuren. Nageldesignerin Christa hat - knietief im Kälbchen-Modder stehend - bereits nach wenigen Minuten die Faxen dicke: "Hättest mir ja wenigstens mal Handschuhe besorgen können", faucht Christa ihren Klaus Jürgen von der Seite an.

Sigrid braucht keine Handschuhe. Die gelernte Melkerin aus Neubrandenburg würde für ihren "Knuddelbär" Reinhold wahrscheinlich sogar barfuß durchs Feuer gehen. "Saubermachen gehört auf einem Hof einfach dazu", sagt Sigrid. Und so werden tausende Karnickel-Küddel ohne Handschuhe und ohne Murren von A nach B geschoben. Wenn der brummige Reinhold jetzt noch das Ärmchen um seine liebeshungrige Hofdame legen würde, wäre für Sigrid das Hier und Jetzt der Himmel auf Erden. Ganz so weit ist es noch nicht in der Magdeburger Börde. Aber es fehlt nicht mehr viel.

Auch für Staub-Allergikerin Iris ist die Zeit noch nicht ganz reif für liebevolle Umarmungen. Bevor Milchbauer Uwe vom Zweisamkeits-Kuchen naschen darf muss erst einmal die Bude auf Vordermann gebracht werden. Nach endlosen Staubwisch-Stunden in Uwes Küche hisst irgendwann auch die letzte Spinne die weiße Fahne. Die erste Hürde in Richtung Wolke sieben ist genommen. Im schönen Westerwald kann es demnächst also endlich zur Sache gehen.

Farmer Gerald hat sich entschieden

Im noch viel schöneren Namibia ist man bereits einen großen Schritt weiter. Zwischen handzahmen Geparden, aufmüpfigen Pavianen und kuscheligen Nagetieren hat sich Farmer Gerald für eine "Zukunft" mit Anna entschieden.

Holz- und Stein-Fetischist André ist mittlerweile auch ganz froh, dass ihm nur noch eine Frau bedingungslos hinterher dackelt. Marlies präsentiert sich in den schroffen Bergen der französischen Schweiz aber auch als der perfekte Deckel für einen Topf, den absolut nichts erschüttern kann.

Ebenfalls voller Geigen hängt der Himmel über dem Thüringer Wald. Zwar muss Traktor-Nerd Günter nach jahrzehntelanger Ruhe noch einmal unfreiwillig durch die Käsetrauma-Hölle. Aber mit seiner Rosie an der Seite wird der stinkende Dämon aus Jugendtagen schnell wieder vom Hof gejagt. Zum Dank tischt Günter zwischen Traktorreifen und Schmierölkanistern groß auf. Mit der Pulle Sekt, selbstgemachter Wurst und seiner Rosie im Arm träumt Günter bereits von einem gemütlichen Lebensabend zu zweit. Und Rosie? Die lehnt sich genüsslich an Günters Schulter und klimpert verknallt mit den Augen.

Während es mancherorts noch nach allen Seiten ausschlägt, pochen in Thüringen bereits zwei schwer verliebte Herzen. Eigentlich ist es ja ganz einfach: Hilft die Frau beim Würste machen, fängt das Herz des Bauern an zu lachen!

