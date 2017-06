Unterhaltung

"Ich vergebe ihr": Katy Perry reicht Taylor Swift die Hand

Ist das ein ehrliches Friedensangebot? Nach jahrelangem Dauerzoff will Katy Perry das Kriegsbeil mit ihrer früheren Freundin Taylor Swift begraben. Der plötzliche Sinneswandel ist aber nicht die einzige Überraschung aus Perrys Privatleben.

US-Sängerin Katy Perry scheint mit ihrer Rivalin Taylor Swift Frieden schließen zu wollen. "Alles, was ich ihr sagen muss, ist, dass ich sie liebe und dass Gott sie auf ihrem Weg segnen möge", erklärte Perry einer NBC-Reporterin. Das Interview fand im Rahmen eines Livestreaming-Events statt, bei dem Fans die Sängerin vier Tage lang begleiten konnten und das ihr neues Album "Witness" promoten sollte.

Die beiden ehemals befreundeten Popstars sollen bereits seit mehreren Jahren zerstritten sein. Swift hatte Perry 2014 vorgeworfen, sie habe eine ihrer Tourneen sabotieren wollen. Perry hingegen sagte noch vor Kurzem, Swift sei Schuld an dem Zerwürfnis. Nun ist die "Roar"-Interpretin offenbar versöhnlicher gestimmt.

In einem anderen Live-Interview am Samstag bezeichnete Perry Swift als "fantastische Songwriterin" und erklärte, den Streit beilegen zu wollen: "Ich vergebe ihr und entschuldige mich für alles, was ich getan habe."

Tiefe Einblicke in Perrys Seele

Die 32-Jährige gewährte ihren Fans während des 96-stündigen Livestreaming-Events zudem Einblicke in ihr Zuhause und ihr Seelenleben. Die Zuschauer wurden Zeugen von Perrys Alltag, konnten sie beim Schlafen, Kochen oder Knuddeln mit ihrem Hund Nugget, bei Yoga-Übungen und im Smalltalk mit anderen Prominenten beobachten. Die 32-Jährige plauderte vor den 41 Kameras aber auch über ihre Selbstzweifel.

In Tränen brach die Musikerin aus, als sie von ihren Depressionen sprach, gegen die sie in Therapie sei. "Ich habe diese Katy Perry aufgebaut, die allen bekannt ist und deshalb schalten sie ein und es ist fantastisch, aber es ist mehr eine Fassade", sagte sie ihrem Therapeuten.

"Kunstfigur" Katy Perry

"Ich bin ein Mensch, aber ich lebe unter diesem verrückten Mikroskop", fügte Perry hinzu und sprach von Scham. Katy Perry sei "so stark", sie selbst aber schäme sich, dass sie sich "so schwach und niedergeschlagen" fühle. Die Kunstfigur Katy Perry sei "so glamourös, sie ist reich, sie ist luxuriös, erfolgreich" - als Katheryn Hudson habe sie "kein Geld, keinen Einfluss gehabt, ich hatte nichts".

Katy Perrys bürgerlicher Name ist Katheryn Hudson. Die Sängerin, mit rund hundert Millionen Followern bei Twitter meistgelesene Prominente bei dem Kurzmitteilungsdienst, stammt aus einem christlich-konservativen Elternhaus in Kalifornien.

Quelle: n-tv.de