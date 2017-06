Unterhaltung

Bis 2,5 Millionen in neuer Show : Katzenberger-Fan siegt im Jauch-Showdown

Von Nina Jerzy

Nur wenige Fragen vor dem sicheren Gewinn steht die Kandidatin vor dem Aus. "Ein absoluter Showdown!", freut sich Günther Jauch im Auftakt von "500 – Die Quiz-Arena". Bis zu 2,5 Millionen Euro gibt es hier abzuräumen. Der Katzenberger-Fan beweist Mumm.

Anna Wendel schwärmt für Daniela Katzenberger und hat Biss. Im geplanten Chileurlaub würde die 32-Jährige aus Frankfurt am Main ihrem Freund zuliebe durchaus die Nationalspeise Meerschweinchen verputzen – wenn auch am liebsten im anonymisierten Ragout. Die Kandidatin bewies am Ende der Auftaktsendung von Günther Jauchs Rateshow "500 – Die Quiz-Arena" auch starke Nerven und machte es noch mal richtig interessant. Nach 47 überstandenen Fragen war sie nur noch drei Runden vom sicheren Gewinn entfernt. Doch dann drohte plötzlich der Absturz. "Ein spannenderes Finale kann es nicht geben!", freute sich Jauch.

Die Grundregeln von "500" Die Kandidaten haben fünf Sekunden Zeit, eine Frage korrekt zu beantworten. Sie können mehrere Antworten geben. Ist die Erste korrekt, gibt es 1000 Euro, ansonsten sind sie einfach eine Runde weiter. Sind alle Antworten falsch, gibt es ein rotes X. Mit einer folgenden richtigen Antwort wird es gelöscht. Wer aber bei drei Fragen in Folge daneben liegt, fliegt raus und verliert seinen Gewinn. Der Herausforderer wird dann zum Kandidaten. Der Kandidat hat zwei Möglichkeiten, sein Geld zu sichern: Wenn er eine Spielrunde mit je 50 Fragen übersteht oder wenn der Herausforderer selbst mit drei falschen Antworten in Folge scheitert. Bei den Buzzer-Runden und in Duellen treten Kandidat und Herausforderer direkt gegeneinander an und müssen im Wechsel richtige Antworten geben. Hier ist nur eine Antwort erlaubt.

Der Moderator hält offenbar nichts von ausgedehnten Ferien. Die Sommerpause von "Wer wird Millionär?" überbrückt er mit der zweiten Staffel von "500". Bei absolut perfekter Spielweise kann ein Kandidat hier 2,5 Millionen Euro abräumen. Dazu müssten aber auch 500 Fragen korrekt beantwortet werden - und das binnen fünf Sekunden ganz ohne vorgegebene Möglichkeiten oder Joker. Im vergangenen Sommer hatte sich Michael Marji zum Dominator entwickelt. Der Dauerstudent geriet zum Dauerkandidaten und spielte sich 196 Fragen lang zu einem Endgewinn von 118.000 Euro. Das war streckenweise ganz schön eintönig. RTL hat deshalb am Regelwerk geschraubt und Buzzer-Runden eingeführt, in denen Kandidat und Herausforderer direkt aufeinandertreffen. Eine gute Idee, die gleich in der Auftaktsendung für ein Herzschlagfinale sorgte.

Zwei Buzzer für mehr Spannung

Wendel hatte sich mit solidem Wissensschatz recht ungefährdet durch ihre Ratewand mit 50 Fragen aus verschiedenen Wissensbereichen gespielt. Das Besondere bei "500": Die bei jeder sofort korrekt beantworteten Frage gewonnenen 1000 Euro sind weg, sobald der Kandidat drei falsche Antworten in Folge gibt. Erst, wenn eine Ratewand komplett abgeräumt ist, ist das bis dato erspielte Geld sicher. Wendels Herausforderer Mike Morschbach, pensionierter Lehrer aus Köln, hatte kaum Gelegenheit, der Kandidatin Steine in den Weg zu legen. Dann aber kam nur wenige Fragen vor Abschluss der Ratewand die letzte Buzzer-Runde. Jauch stellte zehn Fragen. Wer meinte, die Antwort zu wissen, drückte den Buzzer. Und plötzlich patzte Wendel.

Bei Frage 47 ging es um alles oder nichts: Die Kandidatin hatte zwei falsche Antworten auf dem Konto und drohte, unmittelbar vor dem sicheren Ufer alles zu verlieren. Dann griff ihr Kontrahent auch daneben und verschaffte ihr eine Atempause. Bei der 49. Frage aber ging es wieder um alles. Wendel reagierte blitzschnell und lag bei der Frage nach einem bekannten Tierpsychologen mit Martin Rütter goldrichtig. Damit war sie nicht mehr einholbar und hat die in dieser Runde erspielten 28.000 Euro auf jeden Fall sicher.

Atemlos ins Aus

Bereits zu Beginn der Sendung hatte die flotte Neuerung Wendel in die Hände gespielt. Der erste Kandidat René Frauenkron hatte bereits nach der dritten Frage zwei rote X auf seiner Anzeige stehen. "Sie könnten derjenige sein, der in der Sendung am schnellsten raus geflogen ist", warnte Jauch. Der 52-jährige Dortmunder rette sich zwar zunächst, wurde aber in der Buzzer-Runde von Herausforderin Wendel dank überlegender Helene-Fischer-Kenntnisse rausgeworfen.

Mehr zum Thema 29.05.17 Abschied in die Sommerpause Ex-Weltmeisterin stellt Jauch auf den Kopf

Die Fragen sind zwar ähnlich wie bei Staffel eins eher von der leichteren Sorte (Welche Pflanzen dienen dem Großen Panda als Hauptnahrungsquelle? In der Flagge welchen Staates ist ein Ahornblatt zu sehen?). Und Ex-"Wer wird Millionär?"-Gewinner Ralf Schnoor hat als Schiedsrichter für strittige Situationen immer noch nicht viel zu tun. Das verbesserte Regelwerk aber hat dem Spielfluss und der Spannung auf jeden Fall gut getan. Kann Wendel zur diesjährigen "500"-Herrscherin werden? Nächsten Montag wissen wir mehr. Neun Doppelfolgen lang hätte die Studienberaterin noch Zeit, an dem Riesengewinn zu arbeiten.

Quelle: n-tv.de