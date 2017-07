Unterhaltung

"Fast jede Frau hat Cellulite": Katzenberger zeigt ihre Problemzonen

Sie hält nur selten mit etwas hinter dem Berg. Und so zeigt Daniela Katzenberger nun bei Facebook auch offen, dass auch an ihr natürlich nicht alles perfekt ist. Wie zur Belohnung bekommt sie dafür gleich mal eine neue TV-Show.

Daniela Katzenberger lässt sich nicht aus der Fasson bringen. Weder von familiären Querschüssen, noch von den Zeichen der Zeit: Die 30-Jährige genießt ihr Leben auf Mallorca und teilt ihr Glück auch mit den Fans auf Facebook. "Einfach schön", kommentiert sie ein Foto, das sie und ihr 22 Monate junges Töchterchen Sophia gemeinsam im Pool zeigt.

So weit, so harmlos. Doch das, was die Super-Blondine danach als "PS" hinterherschiebt, hat es in sich: "Ja, ich weiß, aber so what? Fast jede Frau hat Cellulite", kommentiert sie selbstbewusst die leichten Dellen, die sich auf dem Foto auf Po und Oberschenkeln bei ihr abzeichnen.

"Keine Plastikpuppe"

Der Post ist offenbar eine Steilvorlage für ihre Facebook-Follower. Mehr als 1000 Kommentare haben sie dazu geschrieben. Der Tenor: Foto und Kommentar kommen sehr gut an. "Ich find's super, dass du dazu stehst ... Cellulite ist nix Schlimmes ... und niemand sollte sich dafür schämen müssen", schreibt eine Userin. Eine andere merkt an: "Finde es cool, dass du der Welt zeigst, dass du Mensch bist und keine Plastikpuppe ... gehört alles dazu ... Warum will jeder perfekt sein, wenn man es doch ganz einfach nicht kann?"

Ein männlicher Katzenberger-Fan weiß es sogar ganz genau: "Das hat jede. Das stimmt. Frauen haben auch 'ne weichere Haut und somit weicheres Bindegewebe. Das ist doch egal. So ist es halt. Aber wir lieben die Mädels ja trotzdem!"

"Fashion in the Box"

Und die TV-Zuschauer lieben nach wie vor die "Katze". Deswegen bekommt die mit Sendungen wie "Auf und davon - Mein Auslandstagebuch" oder "Goodbye Deutschland" bekannte gewordene Reality-TV-Darstellerin demnächst auch eine neue TV-Show. Der Sender RTL 2 bestätigte einen Bericht des Branchenportals "Horizont", dass Katzenberger ein Format unter dem Arbeitstitel "Fashion in the Box" präsentieren wird.

In der Sendung nimmt sich Katzenberger den modischen Problemen und Kleiderschränken von Frauen an. Mit Hilfe von Experten werden die ratsuchenden Damen dann neu gestylt. Ähnlich wie beim Erfolgsformat "Shopping Queen" kommentiert Katzenberger die Suche nach dem passenden Oufit und die Ergebnisse aus dem Off. Davon, wie man sich selbst - Cellulite hin oder her - am besten in Szene setzt, kann die "Katze" schließlich allemal ein Lied singen.

Quelle: n-tv.de