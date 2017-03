Unterhaltung

Da ist er ja endlich: Kein DSDS ohne Menderes

Was ist während 14 Staffeln DSDS nicht alles passiert? Daniel Küblböck rammt einen Gurkenlaster, Mark Medlock rennt mit einer Axt über Sylt und Sarah und Pietro küssen, heiraten und trennen sich. Nur eins blieb immer gleich: Menderes kommt, singt und fliegt.

So lange mussten die Fans von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) noch nie auf Menderes Bagci warten. Der Dauerkandidat hat in diesem Jahr den Casting-Part der Show mal eben einfach übersprungen und steigt am kommenden Samstag direkt beim Recall in Dubai ein. Denn in der 14. Staffel wartet die Sendung mit einer Neuerung auf, wie Oberjuror Dieter Bohlen den Top-30-Kandidaten gleich kurz nach ihrer Ankunft erläutert.

"Bisher war es ja immer so, dass einer von euch am Ende der Superstar war. Das ist nicht mehr so", erklärt der 63-Jährige der Rasselbande von Möchtegern-Superstars in seiner Brandrede. "Nebenher laufen die Castings weiter. Wir haben ganz, ganz viele neue Kandidaten mit nach Dubai gebracht, die nichts anderes wollen, als auch in die Mottoshows zu kommen und euch eure Plätze wegzunehmen!"

"Mein Wohnzimmer"

Just einer dieser Herausforderer ist Menderes. Und der 32-Jährige, der bis heute keine DSDS-Staffel ausgelassen hat, ist natürlich ganz aus dem Häuschen, auch diesmal wieder mit von der Partie zu sein. "Ich freue mich, wieder hier zu sein bei DSDS. Es ist mittlerweile mein Wohnzimmer", schwärmt er. "Manchmal muss man sich seinen Ängsten stellen und Sachen ausprobieren, an denen man scheitern könnte. Aber man weiß es ja vorher nicht. Ihr dürft nicht aufgeben. Never give up!", appelliert Menderes an seine Fans.

Trotz seiner mittlerweile großen Erfahrung dabei, vor der Jury zu singen und regelmäßig schnell wieder nach Hause geschickt zu werden, sei er auch heute noch vor jedem Auftritt aufgeregt. "Ich darf die Leute jetzt nicht enttäuschen", ermahnt er sich selbst. Dabei sollte er doch längst wissen, wie sehr ihm die Zuschauerherzen zufliegen. Schließlich darf er sich inzwischen sogar Dschungelkönig Menderes I. nennen, seit er im vergangenen Jahr bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gewonnen hat.

Ob er diesmal wohl auch mit seinem Gesang bei Bohlen und dessen Jury-Kollegen Michelle, H.P. Baxxter und Shirin David punkten kann? Das darf bezweifelt werden. Aber Gewissheit gibt es erst in der DSDS-Ausgabe am Samstag, 4. März, um 20.15 Uhr bei RTL.

