Unterhaltung

Immer neue Vorwürfe: Kevin Spacey begibt sich in Therapie

"House of Cards"-Star Kevin Spacey soll massenhaft junge Männer sexuell belästigt haben. Die Vorwürfe reichen bis zu 30 Jahre zurück. Der Oscar-Preisträger will die Fälle nun mithilfe eines Therapeuten aufarbeiten.

Oscar-Preisträger Kevin Spacey sucht sich nach Vorwürfen wegen sexueller Belästigung therapeutische Hilfe. "Kevin Spacey nimmt sich die nötige Zeit für eine Analyse und Behandlung", sagte ein Sprecher in einem Statement an mehrere US-Medien. Weitere Informationen werde es dazu vorerst nicht geben.

Schauspieler Anthony Rapp und andere hatten Spacey zuvor der sexuellen Übergriffe beschuldigt. Zuletzt meldete sich der mexikanische Schauspieler Roberto Cavazos zu Wort. Während Spaceys Zeit als künstlerischer Direktor des Londoner Old Vic Theatre habe es unzählige Übergriffe gegeben. Rapp hatte Spacey zuvor eines sexuellen Übergriffs vor rund 30 Jahren beschuldigt. Er sei damals 14 Jahre alt gewesen und Spacey 26. Der Oscar-Preisträger outete sich kurz nach den Vorwürfen als schwul.

"House of Cards" wird eingestellt

Der Streamingdienst Netflix kündigte das Ende der Serie "House of Cards" an, in der Spacey die Hauptrolle spielt - dies sei schon länger geplant gewesen. Unterdessen ermittelt die britische Polizei nach übereinstimmenden Medienberichten wegen sexueller Übergriffe auf sieben Frauen gegen Medien-Mogul Weinstein. Es soll um Taten aus den frühen 80er-Jahren bis 2015 gehen. Zwei Frauen berichteten sogar von mehrfachen Übergriffen.

Dutzende Frauen hatten Weinstein zuvor vor allem in den USA Belästigung bis hin zur Vergewaltigung vorgeworfen. Der Filmproduzent streitet jeglichen nicht einvernehmlichen Sex ab. Auch die Polizei von Beverly Hills im US-Bundesstaat Kalifornien ermittelt gegen Weinstein. Man habe kürzlich etliche Beschwerden wegen Übergriffen erhalten, so die Behörde auf Facebook.

