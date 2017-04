Unterhaltung

Zu Hause soll alles normal sein: Kim Kardashian ist emotional ausgelaugt

Die Schicksalsschläge scheinen für Kim Kardashian kein Ende zu nehmen: Raubüberfall, Zusammenbruch des Ehemanns und ein unerfüllter Kinderwunsch. Wie das alles auf den Reality-Star wirkt, erzählt die 36-Jährige nun in ihrer Show.

Reality-Star Kim Kardashian hat einen Einblick in ihre Gefühlswelt der vergangenen Monate gegeben. In ihrer Show beschrieb sie, welche Auswirkungen der Raubüberfall in Paris im vergangenen Jahr, sowie der Zusammenbruch ihres Ehemanns Kanye West Ende November 2016 hatten. Zu Beginn der Folge ihrer Show "Keeping Up With the Kardashians" eilt Kim von New York nach Los Angeles, um an der Seite ihres Mannes sein zu können.

"Jeder war sehr besorgt", erzählte sie laut "ET Online im Interview" in der Show. Sie sei schlichtweg emotional ausgelaugt und erschöpft, teilte sie später ihrer Mutter Kris Jenner und ihrer Schwester Khloé Kardashian mit. An einem Punkt habe sie nur bei ihrem Mann gesessen und tief eingeatmet. Tagelang hätte sie nicht einmal ihr Telefon bei sich gehabt. Kanye werde wieder auf die Beine kommen, ist sich der Reality-Star damals aber sicher. Sie habe ihn gezwungen, sich eine Auszeit zu gönnen.

"Da heißt es, eine Ehefrau zu sein"

Offenbar dachten nicht alle Freunde von West, dass Kim ihrem Ehemann helfen würde. Später in der Folge erzählte sie, dass sich etliche Personen bei ihr für ihren Beistand bedankt hätten - sogar Kanye selbst. "Er war niedlich, er sagte zu mir, dass bedeutet wohl 'in guten wie in schlechten Zeiten'", so Kim zu ihrer Schwester Khloé. Für Kim sei das aber selbstverständlich: "Da heißt es, eine Ehefrau zu sein. Das ist es, was du tun musst." Ihre Kinder North und Saint haben von den Problemen ihrer Eltern offenbar nichts mitbekommen. Zu Hause versuche sie, alles so normal wie möglich zu gestalten.

In einer vorherigen Folge ihrer Show hatte Kim Kardashian gestanden, sich noch mehr Kinder zu wünschen. Allerdings wird sie weiteren Nachwuchs nicht selbst austragen können. Bei ihren ersten beiden Schwangerschaften hatte es Komplikationen gegeben. Dennoch hatte der TV-Star offenbar alles versucht, um ein weiteres Mal schwanger zu werden und sich sogar operieren lassen. Dabei entstanden allerdings weitere Probleme.

Quelle: n-tv.de