Nach Raub und Wests Zusammenbruch: Kim Kardashian meldet sich zurück

Nach dem Raubüberfall im Oktober und der psychischen Krise ihres Ehemanns vergangenen Monat schweigt Kim Kardashian eine ganze Weile auf ihren Social-Media Kanälen. Nun gibt es ein neues Foto und ein Video. Doch der Stil ist anders als früher.

Kim Kardashian hat sich nach mehr als 13 Wochen Pause auf Instagram zurückgemeldet. In ihrem Comeback-Post zeigt sich Kim mit ihrer Familie. Sie kniet am Boden, hält Söhnchen Saint im Arm, der wiederum hält Händchen mit Schwester North. Dahinter steht Papa Kanye. Zudem beglückte sie ihre Fans mit einem zweieinhalbminütigen Video ihrer Familie bei Twitter.

Kims schlichter Kommentar zu dem Foto: "Familie". Wie sehr die Reality-Queen auf Instagram vermisst wurde, lässt sich an den Likes ablesen: Gerade mal zwei Stunden nachdem Kardashian das Bild gepostet hat, haben mehr als zwei Millionen Fans den Familien-Schnappschuss gelikt. Kardashian hat 49,3 Millionen Anhänger im Kurzmitteilungsdienst Twitter und 89,6 im Fotodienst Instagram.

Es ist das erste Bild, das Kim Kardashian seit dem Überfall auf sie in Paris gepostet hat. In der Zeit darauf erfolgte bei dem wohl berühmtesten It-Girl der Welt ein Umdenken. In den sozialen Netzwerken hielt sie sich extrem zurück. Ihr Luxusleben sollte nicht mehr für jeden zugänglich sein.

Nun ist sie wieder da, doch ihr erster Post wirkt anders, als die meist protzenden Bilder der Vergangenheit. Kim zeigt sich als glückliche Mutter und Ehefrau. Dabei war in den letzten drei Monaten ihr sonst so schillerndes Leben etwas aus den Fugen geraten. Dem Schock von Paris folgte der psychische Zusammenbruch ihres Mannes Ende November.

Ihr Comeback-Motiv dürfte also bestimmt nicht zufällig gewählt sein. Vielmehr darf es sicher als Botschaft verstanden werden: Schaut her, wir stehen als Familie zusammen.

Quelle: n-tv.de