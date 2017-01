Unterhaltung

Durch TV-Serien bekannt: Klaus Wildbolz ist tot

Viele Fernsehzuschauer kennen Klaus Wildbolz aus Fernsehserien wie "Schlosshotel Orth", "Der Bergdoktor" oder "Hotel Paradies". Im Alter von 79 Jahren starb er nach kurzer schwerer Krankheit.

Trauer um den Schweizer Schauspieler Klaus Wildbolz: Der beliebte Seriendarsteller starb mit 79 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit in Wien, wie sein Management bestätigte. Wildbolz war vor allem für seine Rollen in "Schlosshotel Orth", "Der Bergdoktor" und "Hotel Paradies" bekannt.

Zur Welt kam Wildbolz, dessen Familie Schweizer Wurzeln hat, am 25. August 1937 in Wien. Nach einem Studium am renommierten Reinhardt-Seminar ging er zum Theater. Seine Berufung fand der Künstler aber schnell im Fernsehen.

Als Moderator der ARD-Show "Schnick-Schnack" erlangte er erste Bekanntheit. Später spielte er in vielen großen TV-Produktionen wie "Schwarzwaldklinik", "Derrick" und "Traumschiff" mit.

Quelle: n-tv.de