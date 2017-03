Unterhaltung

Der Bachelor macht Hausbesuche: Komm unter meine Decke

Von Kai Butterweck

Bevor der Bachelor die heißbegehrten Dream-Date-Tickets löst, geht es für die Rosen-Ladys erst einmal zurück in die Heimat. Wieder in vertrauten Gefilden weiß allerdings nicht jede der Kandidatinnen die Gunst der Stunde zu nutzen.

Nach wochenlangem intensiven Beschnuppern biegen der Bachelor und seine fünf verbliebenen Herzdamen so langsam aber sich auf die Zielgerade ein. Nun stehen die finalen Highlights vor der Tür. Doch bevor sich die Mädels wieder in Richtung Deutschland verabschieden, um das heimische Revier für den Bachelor-Besuch auf Hochglanz zu polieren, lassen Sebastian, Inci, Erika, Viola, Kattia und Clea-Lacy in New Orleans noch einmal so richtig die Korken knallen.

Nach einer intensiven Sightseeing-Tour geht es am Abend auf der berüchtigten Bourbon Street hoch her. Überall auf der Straße wird getanzt. Da lassen sich die sechs RTL-Touristen natürlich nicht zweimal bitten. Während Inci und Clea-Lacy gekonnt mit den Hüften wackeln, lässt sich der Bachelor von einer 70-jährigen Straßentänzerin bezirzen. Inci ist völlig aus dem Häuschen: „Wir haben uns alle bepisst vor Lachen“, jauchzt sie in die Kamera.

Auch die anderen drei Damen haben sichtlich Spaß. Vor allem Viola schwebt auf rosa Wolken. Ein inniger Kuss auf dem Balkon eines Jazz-Clubs lässt ihr bayerisches Herz fast aus der Brust springen. Clea-Lacy findet das Geturtel zwischen Viola und dem Bachelor verständlicherweise alles andere als prickelnd. Für einen kurzen Moment überlegt sie gar „komplett auszusteigen“. Nur Sebastians einfühlsamer Durchhalteparolen-Logik („Wer kämpft, der kann verlieren. Wer nicht kämpft, der hat schon verloren.“) ist es zu verdanken, dass auch am nächsten Morgen noch alle fünf Kandidatinnen beisammen sind.

Das waren es nur noch vier

Abends bricht dann aber doch völlig unerwartet ein Fünftel des verbliebenen Beauty-Kuchens ab. Allerdings ist es nicht Clea-Lacy, die die Zelte abbricht, sondern Inci. Das aber eher unfreiwillig. Der Bachelor hat nämlich schon frühzeitig Lust auf die bevorstehenden Home-Dates. Und da es mit Inci über eine Yo-Baby!-lass-mal-gute-Kumpels-sein-Beziehung nicht hinaus ging, ist für die Halbtürkin hier und jetzt der Rosen-Drops gelutscht.

Für Erika, Viola, Clea-Lacy und Kattia hingegen geht die Reise weiter. Zurück in der Heimat soll der Bachelor nun auch von den Familien der Ladys auf Herz und Nieren überprüft werden. Obwohl: Eigentlich läuft’s ja eher umgekehrt. Soll heißen: Sebastian reitet überall mal für ein paar Stündchen ein, schüttelt Hände, verteilt Küsschen und macht sich dann ein Bild.

Clea-Lacy enteilt Viola

So richtig innig geht es eigentlich nur im baden-württembergischen Rastatt zu. Dort fällt Clea-Lacy dem Bachelor sogleich um den Hals und lässt auch im weiteren Verlauf des Nachmittages keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie es mittlerweile so richtig ernst meint. Es wird gespeist, geschlürft, geknutscht und gefummelt. Clea-Lacy legt die Messlatte hoch an. Da kann nicht einmal die sonst so forsche Viola mithalten. Daheim bei der Münchnerin reicht es am Ende nur zu einem langen Abschiedskuss.

Auch bei Kattia in Kassel will der Funke nicht so richtig überspringen. Fehlt nur noch das ebenfalls in Baden-Württemberg wohnende Barbie-Blondchen Erika. Doch auch im bezaubernden Städtchen Geislingen passiert nicht viel. Ein zart gehauchtes „Komm unter meine Decke“, sowie ein halbstündiger Rechtfertigungs-Marathon hinterlassen bei Sebastian keine sonderlich großen Spuren. Irgendetwas scheint der Bachelor aber dennoch empfangen zu haben. Was auch immer es war: Es öffnet der stets schmollenden Erika am Ende eine weitere Tür in Richtung Rosen-Olymp.

Auch Viola und Clea-Lacy freuen sich über neue Dornenkratzer an ihren Händen. Alle strahlen – bis auf Kattia. Die feurige Kolumbianerin hat Tränen in den Augen. Ihr unbändiger Stolz lässt sie aber auch diese Schmach schnell verkraften. Mit hoch erhobenem Haupt zieht die Latino-Queen der Staffel von dannen. Adios, Chica! Vielleicht sieht man sich ja im Dschungelcamp wieder …

Quelle: n-tv.de