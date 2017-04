Unterhaltung

Meghan ist dabei, aber ...: Kompromiss für Pippas Hochzeit

Das soll der schönste Tag in ihrem Leben werden! Also Pippas! Wenn die kleine Schwester von Kate Middleton heiratet, soll daher der Fokus auch ausschließlich auf ihr liegen - deswegen haben sich alle anderen (Brünetten) bitte zurückzuhalten!

Seit Wochen gibt es Gerüchte, nun berichtet "People": Meghan Markle wird wohl zu Pippa Middletons Hochzeit mit James Matthews erscheinen. Offenbar wurde für die Freundin von Prinz Harry ein Kompromiss gefunden.

Na, da sind wir aber mal gespannt: Ein Insider verriet dem Magazin demnach, dass die "Suits" -Darstellerin nicht bei der offiziellen Zeremonie am 20. Mai in der St. Mark's Kirche in Englefield dabei sein wird. Dafür soll Markle am Abend an Harrys Seite feiern, wenn die Party nach der Trauung stattfindet. Der Quelle zufolge verbiete es das Protokoll, dass unverheiratete und nicht verlobte Paare zur Hochzeit kommen. Die anschließende Feier sei aber weniger förmlich.

Wofür so alte Sitten doch manchmal gut sein können, wird sich Pippa wohl denken: Dass ein "Protokoll" ihr mal den Hochzeitstag retten wird - denn angeblich wollte sie nicht, dass die Freundin von Prinz Harry ihr die Show stiehlt - hätte sie bestimmt nicht gedacht. Vor allem damals nicht, als sie ihrer Schwester auf deren Hochzeit mit Prinz William die Show stahl.

Die Tatsache aber, dass Markle überhaupt zur Hochzeit kommt, auch wenn es nur die Feier nach der eigentlichen Zeremonie ist, wertet das Magazin als "weiteres Zeichen" dafür, dass es zwischen der Schauspielerin und Prinz Harry immer ernster wird. Über Ostern soll der 32-Jährige nach Toronto geflogen sein, wo Markle die Serie "Suits" dreht, um mit seiner Freundin Zeit zu verbringen. Dafür ließ Harry sogar den traditionellen Oster-Gottesdienst ausfallen, den die Royals normalerweise zusammen mit der Queen besuchen.

Pippa Middletons Hochzeit wird unterdessen von den royalen Fans sehnlichst erwartet. Pippas Schwester, Herzogin Kate, bringt nicht nur ihren Mann Prinz William mit, sondern auch die beiden Kinder des Paares. Prinz George und Prinzessin Charlotte werden an der Zeremonie teilnehmen, vermutlich als Ringträger und Blumenmädchen.

