Unterhaltung

Männer sind wie Grillkäse: Kristen Stewart würde auch mit Typen

Es gibt Dinge, mit denen möchte man als Mann ganz bestimmt nicht verglichen werden: Flachzangen, Weichspüler oder Waschlappen zum Beispiel. Aber Grillkäse ist irgendwie schon in Ordnung. Da kann Mann Kristen Stewart eigentlich nicht böse sein.

Jahrelang galten Kristen Stewart und ihr "Twilight"-Kollege Robert Pattinson nicht nur auf, sondern auch neben der Leinwand als das Traumpaar schlechthin. Als die beiden sich schließlich trennten, brachen rund um den Globus ganze Heerscharen an Teenager-Herzen. Und nicht nur das: Stewart schien sich nach ihrer verhängnisvollen Affäre mit Regisseur Rupert Sanders, die die Trennung von Pattinson besiegelte, auch mehr und mehr von den Männern an sich ab- und ihren Geschlechtsgenossinnen zuzuwenden.

Die Schauspielerin turtelte mit der französischen Sängerin Soko ebenso, wie sie mit ihrer Assistentin Alicia Cargile anbandelte und dann mit Musikerin St. Vincent zusammenkam. Aktuell ist sie mit "Victoria's Secret"-Model Stella Maxwell liiert. Doch im Gespräch mit dem britischen Modemagazin "Harper's Bazaar" überrascht die 27-Jährige nun mit einer offenherzigen Aussage: Sie könne sich "definitiv" vorstellen, wieder Männer zu daten.

"In jeden schwer verliebt"

"Manche Leute sind nicht so. Die wissen, dass sie Grillkäse mögen und essen ihn jeden Tag für den Rest ihres Lebens. Ich will alles ausprobieren. Wenn ich einmal Grillkäse hatte, denke ich 'Das war gut, was gibt's als nächstes?'", so Stewart in dem Interview. Und zugleich bekannte sie: "Ich war in alle, mit denen ich bisher zusammen war, schwer verliebt."

Das sollte also auch für Pattinson und alle künftigen Männer gelten, mit denen Stewart womöglich in Zukunft doch noch mal zusammenkommt. Wenn das nicht beruhigend ist! Da lässt man sich als Mann doch gerne auch mal mit Grillkäse gleichsetzen, auch wenn ein Vergleich mit einem Nackensteak vielleicht ein wenig schmeichelhafter gewesen wäre.

Quelle: n-tv.de