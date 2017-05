Unterhaltung

Norwegens Königspaar feiert: Kronprinz Haakon überrascht Gala-Gäste

Royalfans kennen den norwegischen Kronprinz Haakon als Bartträger. Jetzt müssen sie sich an ein neues Aussehen gewöhnen. Der 43-Jährige verschwindet während der Geburtstagsfeier seiner Eltern, um eine Überraschung vorzubereiten.

König Harald und Königin Sonja feiern ihre 80. Geburtstage - und ganz Norwegen feiert mit. Für die offizielle Feier befinden sich derzeit zahlreiche royale Gäste aus ganz Europa in der Hauptstadt Oslo. Nicht nur die Monarchen und Kronprinzenpaare aus den Nachbarländern Schweden und Dänemark, sondern auch die Königspaare aus den Niederlanden, Belgien, Spanien sowie Fürst Albert II. von Monaco zählen zu den Gratulanten.

Und einer hat sie am Dienstagabend beim Empfang im Schloss mit einem besonderen Späßchen unterhalten: Norwegens 43-jähriger Kronprinz Haakon. Zu Beginn der Veranstaltung trat er - wie gewohnt - mit Bart auf. Während der Feierlichkeiten verschwand er und kehrte frisch rasiert zurück. Das zeigen Fotos, die während des Empfangs entstanden. Die deutliche Veränderung seines Aussehens sei von Haakon als Auflockerung und Unterhaltung gedacht gewesen, sagte Fotograf Heiko Junge, der vor Ort dabei war, der norwegischen Rundfunkgesellschaft.

Liebeserklärung des Königs

König Harald hielt während des Empfangs eine Ansprache an die geladenen Monarchen. "Ich sehe die Zahl 80 und kann nicht wirklich verstehen, dass das was mit mir zu tun hat", sagte er. "Auf jeden Fall nicht mit der Königin - die ist unglaublich fit! Es fällt mir schon seit Langem schwer, mit ihr Schritt zu halten." Zudem richtete er eine Liebeserklärung an seine Frau Sonja. "Nach fast 50 Jahren Ehe ziehen wir das hier immer noch gemeinsam durch. Wir arbeiten zusammen, wir teilen Erfahrungen, erleben Sorgen und Freuden gemeinsam."

Bereits am Nachmittag hatten Tausende Norweger ihrem Königspaar auf dem Osloer Schlossplatz ein Ständchen zum 80. Geburtstag gebracht. Obwohl König Harald seinen Ehrentag schon im Februar hatte und Königin Sonja erst im Juli 80 Jahre alt wird, feiern die beiden jetzt offiziell.

Zum Auftakt winkte das Königspaar seinen Landsleuten am Abend gemeinsam mit prominenten Gästen vom Balkon des Schlosses aus zu. Beim Geburtstagssong "Hurra for deg" tanzte Norwegens Kronprinz Haakon (43) begeistert mit. Zuvor hatten Zirkusartisten und ein Kinderchor die Osloer unterhalten. 5000 Zaungäste konnten Gratis-Eis abstauben - spendiert vom Königshaus. Die Feiern gehen für die geladenen Gäste mit einer Mini-Kreuzfahrt auf dem Oslofjord und einem Galadinner in der Oper weiter.

Quelle: n-tv.de