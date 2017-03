Unterhaltung

"Er sieht so L.A. aus": Kumpels lachen Prinz Harry aus

Auch Männer sind eitel, es muss nicht immer eine Frau dahinter stecken. In Prinz Harrys Fall scheint das jedoch so zu sein: Vor dem Liebesurlaub mit seiner Freundin ließ er sich das Fell über die Ohren ziehen. Oder wollte er nur nahtlos braun werden?

Für die Liebe nimmt man ja so manches auf sich. Da ist wohl auch Prinz Harry keine Ausnahme. Für seine Freundin Meghan Markle soll sich der 32-Jährige jetzt sogar extra die Brusthaare mit Wachs entfernt haben. Das sorgt laut der britischen Boulevardzeitung "The Sun" für reichlich Spott unter Harrys Freunden. Kaum date er einen Hollywood-Star, sehe er "total nach L.A." aus, wird eine Quelle zitiert.

Diese kleine, aber feine Veränderung sei ein ziemlicher Schock für Prinz Harrys Freunde gewesen. Schließlich galt er immer als "echter Kerl". Als Grund sehen sie die neue Frau an Harrys Seite: Er wolle eben "glänzend für Meghan" aussehen, heißt es. "Seine Brust sieht jetzt aus wie eine, die man in 'Baywatch' sehen würde - nur ohne die Bräune", spottet der Insider außerdem.

Vergangene Woche zeigten Paparazzi-Fotos den britischen Royal mit gewachster Brust auf Jamaica. Gemeinsam mit der drei Jahre älteren Markle hatte Harry die Hochzeit seines Freundes Tom Inskip zum Anlass genommen, ein paar Tage in der Sonne zu genießen. Während der Feierlichkeiten sollen Harry und Meghan unzertrennlich gewesen sein. Angeblich hören seine Freunde deswegen schon die Hochzeitsglocken. Vielleicht findet die Feier dann ja auch auf Jamaika statt? Angeblich soll der Pfarrer, der Harrys Freunde traute, zu ihm gesagt haben: "Sie sind der Nächste, Sir." In Insiderkreisen rechnet man daher mit einem Hochzeitsantrag in Richtung Sommer.

