Unterhaltung

Mehr ist mehr: Kylie Jenner verführt

Sind die echt oder nicht? Also die Lippen - oder lässt Kylie Jenner etwa auch an anderen Stellen nachhelfen? Alles andere als unabsichtlich sorgt das jüngste Mitglied des Kardashian-Clans mal wieder für Aufsehen.

Die Familie Kardashian-Jenner gehört nicht gerade zum prüden Teil der Promi-Fraktion. Besonders die Jüngste, die 19-jährige Kylie Jenner zeigt in sozialen Netzwerken besonders gern, was sie hat. Instagram und Snapchat sind ihre Lieblingsschauplätze, nun allerdings kam auch die Twitter-Community mal in den Genuss.

Dort postete Jenner ein Spiegel-Selfie, dass sie mit schwarzer Jogginghose und einem knappen gelben Spitzen-BH bekleidet zeigt. Schmollmund und Schlafzimmerblick gehören zur Inszenierung - ebenso wie die manikürte Hand, die sich Jenner in die Jogginghose geschoben hat.

Es läuft gerade rund für Jenner. Gerade hat sie ihre erste Wachsfigur bei Madame Tussauds eingeweiht. "Ich habe sie meine Familie per Facetime anrufen lassen - habe alle hinters Licht geführt", schrieb Jenner später auf Instagram. Doch die Puppe ist mehr ein kleines Highlight am Rande.

"Ihr habt keine Ahnung!"

Gerade fiebert Jenner vor allem auf den Start ihrer ersten eigenen Reality-Show hin - was auch erklären könnte, wieso dieser Tage mit sexy Schnappschüssen, besonders viel Aufmerksamkeit für ihre Kanäle generiert wird.

Bislang war Jenner gemeinsam mit dem Rest ihrer Familie bei "Keeping Up with the Kardashians" zu sehen gewesen. Nun startet am 6. August beim selben Sender, E!, "Life of Kylie".

"Ihr denkt, ihr kennt sie, aber ihr habt keine Ahnung!", verspricht die Instagram-Seite zur Show. In einem kurzen Vorschau-Clip spricht Jenner von ihren zwei Persönlichkeiten. Eine sei geprägt durch ihr Image. Sie fühle sich permanent unter Druck gesetzt, ihm zu entsprechen, so Jenner. Die andere Version von sich, die Private, will sie nun angeblich auch dem TV-Publikum zeigen. Wenn das mal nicht die nächste Inszenierung ist.

Quelle: n-tv.de