Schluss mit sexy Höschen: Lara Croft ist zurück

Knappe Shorts und scharfes Geschütz - als Lara Croft wurde Angelina Jolie zum Sexsymbol. Ihre "Tomb Raider"-Reihe wird nun neu aufgelegt. Erste Fotos zeigen die Heldin in Action.

14 Jahre mussten nach dem letzten Film ins Land gehen. Nun ist es aber so weit: Der "Tomb Raider"-Reboot des norwegischen Regisseurs Roar Uthaug nimmt Form an. Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander tritt an, Angelina Jolies ikonische Performance als Lara Croft zu überbieten oder ihr jedenfalls gerecht zu werden. Erste Fotos zeigen, wie die 28-jährige Schwedin in dieser Rolle aussehen wird.

Die Filmstills zeigen Vikander vor Wald- und vor Wasserkulisse. Beim Zopf ist es geblieben, allerdings scheint ihre Lara Croft lieber lange Kaki-Hosen als knappe Shorts auszuführen. Das neue Outfit ist allerdings nicht durch eine Entscheidung für mehr Züchtigkeit motiviert. Der neue Streifen orientiert sich schlichtweg nicht an Jolies Vorgänger-Filmen oder alten Videospielen, sondern an dem Videospiel-Reboot der Reihe von 2013.

Vorbild für junge Frauen

Die neue Lara Croft arbeitet in London als Fahrradkurierin. Das berichtet das Magazin "Vanity Fair". Demnach wird sie sich in dem neuen Film auf die Suche nach ihrem Vater machen, der sieben Jahre zuvor verschwand. Die Reise führt sie zu seinem letzten bekannten Aufenthaltsort: eine Grabstätte auf einer Insel irgendwo vor der Küste Japans.

"Als ich gefragt wurde, ob ich die Rolle übernehmen möchte, wurde ich sehr aufgeregt, denn Lara Croft ist wahrlich ein ikonischer Charakter", gab Vikander gegenüber "Vanity Fair" zu. Viele Leute könnten sich mit der Figur identifizieren. Für sie persönlich sei Lara Croft ein Vorbild für junge Frauen. "Sie versucht, ihren Platz in der Welt selbst zu gestalten und ihre Zukunft mit ihrer Vergangenheit zu verbinden", so Vikander. Lara Croft ist ihrer Ansicht nach "mutig, klug, verletzlich und macht ihr Ding".

