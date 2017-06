Unterhaltung

Honig im Schritt: Lena Dunham postet Nackt-Selfie

Kaum jemand, der beim Blick in den Spiegel uneingeschränkt gute Gedanken hat. Auch Lena Dunham fühlte sich nicht immer wohl mit ihrem Körper. Heute ist das anders. Zum Beweis gibt's ein Foto.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Welt ihren Körper zu sehen bekommt. Selten aber war die Botschaft, die Lena Dunham mit einem Nackt-Auftritt verband, so eindeutig. In ihrer Fernsehserie "Girls" gehörte Nacktheit dazu, nun hat sich die 31-Jährige auf Instagram entblättert.

Das Selfie, das Dunham von ihrem Körper geschossen hat, zeigt ihren nackten Torso bedeckt von Tattoos und Emojis. Die Brustwarzen verdecken zwei Birnen, den Intimbereich ein Honigtopf.

"Jahrelang habe ich meinen Körper geliebt, aber gedacht, dass andere ihn nicht lieben könnten", schreibt Dunham zu dem Bild. Sie habe geglaubt, ihr Körper diene einzig dem Zweck, für Witze herzuhalten. Also habe sie ihn runtergemacht, bevor jemand anderes die Gelegenheit dazu bekommen konnte. Dunham erklärt, unter der Fremdwahrnehmung ihres Körpers gelitten zu haben. Heute fühle sie sich aber "zutiefst wohl" damit.

Trump zum Feind

Als erklärte Feministin setzt sich Dunham immer wieder für ein positives Körperbewusstsein von Frauen ein. Mit ihren politischen Statements hat sie auch schon den amerikanischen Präsidenten Donald Trump gegen sich aufgebracht. "Sie ist eine zweitklassige Schauspielerin und hat kein Charisma", hatte Trump in einem Interview mit dem konservativen US-Sender Fox geätzt. Dunham hatte im Wahlkampf die Demokratin Hillary Clinton unterstützt.

Mehr zum Thema 27.04.16 Dunham und Goldberg sollen weg Donald Trump zieht vom Leder

Derzeit setzt sich Dunham besonders für reproduktive Rechte von Frauen in den USA ein, die sie von der Trump-Regierung bedroht sieht. Vor wenigen Tagen erst veröffentlichte sie einen Artikel in der "New York Times", in dem sie darlegt, wieso der Zugang zu Verhütungsmitteln so wichtig ist. Kurz zuvor waren Dokumente geleakt, die dahingehende Einschränkungen des Affordable Care Acts indizierten.

Bilderserie Frauenpower Es gibt Grund zu feiern

Quelle: n-tv.de