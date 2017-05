Unterhaltung

Heißer Auftritt in Cannes: Lena lässt tief blicken

An der Côte d'Azur tummeln sich derzeit die ganz großen Namen des Showgeschäfts. Marion Cotillard ist angereist zu den Filmfestspielen, Robert Pattinson ebenfalls - und auch ein paar deutsche Promis lassen sich den Spaß nicht entgehen.

Obacht Hollywood, hier kommen zwei deutsche Damen und die können es mit der Konkurrenz locker aufnehmen. Sängerin Lena Meyer-Landrut und Stefanie Giesinger stolzierten bei den Filmfestspielen in Cannes gemeinsam über den roten Teppich.

Die beiden Damen trugen lange Abendkleider mit Beinschlitz und tiefem Dekolleté. Die 20-jährige Stefanie Giesinger - bekannt durch ihren Sieg bei der neunten Staffel "Germany's Next Topmodel" - entschied sich für eine dunkelblaue Samtrobe. Das Kleid der 26-jährigen Meyer-Landrut war aus Plissee-Stoff geschneidert und schimmerte silbrig-gülden.

Auf Instagram postete Giesinger ein Foto von dem gemeinsamen Auftritt, das sie in enger Umarmung mit Meyer-Landrut zeigt. "Roter-Teppich-Moment mit Babe", schrieb sie dazu.

Giesinger und Meyer-Landrut sind beide Testimonials einer Kosmetikfirma, die in Cannes alljährlich die Schönen der Welt willkommen heißt. Giesinger durfte am Strand mit dem erfolgreichen Unterwäschemodel Doutzen Kroes vor die Kamera, Meyer-Landrut hat offenbar einen Werbeclip gedreht.

Zwei Promi-Paare

Schon im vergangenen Jahr waren die beiden nach Cannes eingeladen worden. Damals hatte sich Meyer-Landrut noch allein den Fotografen gestellt. Giesinger posierte nicht nur stolz neben Supermodel Karlie Kloss, sondern lernte auch ihren Freund, den britischen Youtuber Marcus Butler kennen. Mit ihm jettet das Model seitdem um die Welt.

Giesinger und Butler sind übrigens auch die Stars von Meyer-Landruts aktuellem Musikvideo zum Song "Lost in You". Die Aufnahmen zeigen außerdem Meyer-Landrut an der Seite ihres Freunds Max von Helldorff.

Quelle: n-tv.de