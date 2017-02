Unterhaltung

Für Deutschland zum ESC 2017: Levina: "Ich war total überwältigt"

Die Gewinnerin des ESC-Vorentscheids kann ihr Glück kaum fassen. "Ich wusste überhaupt nicht, was ich erwarten soll", beschreibt Isabella Lueen alias Levina ihre Gefühle. "Man weiß ja nicht, wie man beim Publikum ankommt."

Nach ihrem Erfolg beim ESC-Vorentscheid ist Isabella "Levina" Lueen voller Vorfreude auf das Finale des diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) in der Ukraine. "Ich war total überwältigt", sagte die in Bonn geborene 25-jährige Sängerin und Songwriterin am Morgen nach der Entscheidung des Publikums.

Dass sie als Deutschlands neue Nummer 1 nach Kiew fahren könnte, damit habe sie nicht gerechnet: "Ich wusste überhaupt nicht, was ich erwarten soll. Man weiß ja nicht, wie man beim Publikum ankommt." Erst am Tag danach begreife sie langsam, dass sie diejenige ist, die am 13. Mai beim großen ESC-Finale als Kandidatin für Deutschland an den Start gehen wird.

Eine Zielvorgabe für die Platzierung im Finale in Kiew hat sie noch nicht vor Augen. "Ich mache mir jetzt erst mal noch keinen Druck", sagte sie. Sie müsse zunächst ihren Erfolg beim Vorentscheid verarbeiten. Die in London und Berlin lebende Musik-Studentin hatte den Vorentscheid am Donnerstagabend klar für sich entschieden.

Bereits vor dem Finale waren alle ihrer vier Konkurrenten in der Zuschauerabstimmung ausgeschieden. Damit ging es am Ende des Vorentscheids nur noch darum, mit welchem Beitrag Levina in Kiew antreten wird. Die Wahl der Zuschauer fiel schließlich auf den Titel "Perfect Life".

"Beide Songs echt gut"

Auch mit der Zuschauer-Wahl zeigte Levina sich zufrieden. "Ich fand beide Songs echt gut", sagte die Gewinnerin. Die mit 69 Prozent gewählte Nummer "Perfect Life" eigne sich gut für die Menge zum Mitsingen und -tanzen, meinte Levina. Zur Auswahl stand außerdem die deutlich ruhigere Ballade "Wildfire".

Isabella Lueen, die beim ESC unter ihrem Künstlernamen "Levina" antritt, absolvierte eine klassische Gesangsausbildung, unter anderem an der Städtischen Musikschule in Chemnitz. Später studierte sie Komposition in London. Erste Bühnenerfahrung sammelte die gebürtige Nordrhein-Westfälin, die sich selbst als "kreativ, weltoffen und sehr groß" beschreibt, bei Musical-Auftritten. Ihr Gesangstalent wurde früh entdeckt, unter anderem mit einem Ersten Preis bei dem Förderwettbewerb "Jugend musiziert".

Die Jury des Vorentscheids setzt in Levina große Hoffnungen für das ESC-Finale. Juror Florian Silbereisen stellte bei ihr "internationales Niveau" fest. Deutschland hatte sich beim weltweit am meisten beachteten Musikwettbewerb in den vergangenen beiden Jahren jeweils mit letzten Plätzen blamiert.

Quelle: n-tv.de