Unterhaltung

"Ich bin am Boden": Liam Gallagher bricht Auftritt ab

Pfiffe und viele lange Gesichter: Liam Gallagher sorgt für große Enttäuschung bei seinen Fans. Bei einem Festival-Auftritt verlässt er mitten im Lied die Bühne. Eine Erklärung bekommen die Fans erst später. Zufriedenstellend finden die aber nicht alle.

Der frühere Oasis-Sänger Liam Gallagher hat einen Konzertauftritt in Chicago nach nur vier Liedern abgebrochen. Er habe die Bühne beim Lollapalooza-Festival im Grant Park nach 20 Minuten abrupt und ohne Erklärung verlassen, berichtete die "Chicago Tribune" am Donnerstag. Laut Plan sollte der 44-Jährige eine Stunde spielen.

Es sei ein "schwieriger" Auftritt gewesen, entschuldigte sich der britische Sänger später in einem Tweet bei den Konzertbesuchern. Seine Stimme sei nicht in Ordnung gewesen. "Ich bin am Boden", schrieb Gallagher.

Die Enttäuschung war natürlich groß: "Ich habe drei Stunden gewartet, um bei dir in der ersten Reihe zu stehen. Es zerreißt mir das Herz", antwortete eine Nutzerin. Während viele Fans Gallagher gute Besserung wünschten, reagierten andere verärgert. Er solle aufhören zu rauchen und Alkohol zu trinken, ist bei Twitter mehrfach zu lesen.

Vielleicht wird sie dies versöhnlich stimmen: Anfang Oktober will Gallagher mit "As You Were" sein erstes Solo-Album herausbringen.

Quelle: n-tv.de