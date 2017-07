Unterhaltung

Serienfans in Sorge: "Lindenstraße" vor dem Aus?

Seit mehr als 30 Jahren ist die "Lindenstraße" aus dem ARD-Vorabendprogramm am Sonntag nicht mehr wegzudenken. Nun legt sie erstmals eine mehrwöchige Pause ein. Der Anfang vom Ende der ersten deutschen Seifenoper?

Fans der "Lindenstraße" sind in Alarmbereitschaft: Gehen bei der ARD-Kultserie etwa demnächst die Lichter aus? Grund für die Spekulationen ist die Sommerpause - zum ersten Mal in ihrer 32-jährigen Geschichte setzt die Sendung für ganze fünf Wochen aus. Nach der Ausstrahlung am gestrigen Sonntag soll es erst am 20. August wieder weitergehen.

Auf Facebook zeigen sich die Fans traurig über die Zeit ohne ihre Lieblingsserie. "Schade, dass nach der heutigen Sendung 5 Wochen Pause ist" oder "Lindenstraße Sommerpause - geht gar nicht!", ist dort zu lesen. Manche Serienjunkies machen sich auch Sorgen, dass die "Lindenstraße" womöglich demnächst vollkommen abgesetzt wird.

Ganz unbegründet ist dies nicht, gab es in den vergangenen Jahren doch immer wieder mal entsprechende Spekulationen. Schließlich hat die Sendung seit geraumer mit sinkenden Einschaltquoten zu kämpfen. Nur noch selten erreicht die "Lindenstraße" noch drei Millionen Zuschauer.

Die Quoten "im Blick"

Der "Westdeutsche Rundfunk" (WDR), der die Serie produziert, gab jedoch erst einmal Entwarnung. Es handele sich nur um eine Kreativpause im Sommer, versicherte Sendersprecherin Kathrin Hof gegenüber der "Berliner Morgenpost". Während der Ferien sei das "ja nichts Ungewöhnliches, und auch andere Sendereihen legen eine Pause ein."

Gleichwohl könne sie nichts zur mittel- oder langfristigen Entwicklung der Serie sagen, so WDR-Sprecherin Hof. "Die Quoten der Serie haben wir natürlich im Blick", erklärte sie, dass die "Lindenstraße" bei einem weiteren Absturz wohl aber auch nicht unantastbar sein dürfte. Zugleich verwies Hof darauf, dass viele die Serie mittlerweile jedoch auch online und in der ARD-Mediathek gucken würden.

Die "Lindenstraße" ging am 8. Dezember 1985 auf Sendung. Als erste deutsche Seifenoper war sie vor allem in den Anfangsjahren ein regelrechter Straßenfeger. Viele Millionen Deutsche fieberten regelmäßig an jedem Sonntag mit den "Lindenstraßen"-Charakteren wie der Familie Beimer, den Zenkers oder Dresslers mit. Schauspieler und Regisseur Til Schweiger feierte in der Serie seinen Einstand als Darsteller. Später zogen jedoch "Daily Soaps" wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) in der Zuschauergunst an der "Lindenstraße" vorbei.

Quelle: n-tv.de