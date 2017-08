Unterhaltung

Sinéad O'Connor will Sex: "Los, steck ihn rein, Boss!"

Sex gehört zum Leben dazu, jedenfalls für die meisten Menschen. Und ginge es nach Sinéad O'Connor, dann könnte es im Bett mal wieder zur Sache gehen. Beim Partner hat sie ganz genaue Vorstellungen. Der Ex von Katy Perry soll's sein.

Sinéad O'Connor hat Depressionen. Mehrfach versandte sie während der vergangenen Monate Hilferufe per Facebook. Nun überrascht die 50-Jährige ihre Follower mit anzüglichen Sprüchen. Ihr Objekt der Begierde: Komiker Russell Brand, der Ex-Mann von Popstar Katy Perry.

Brand hatte im Rahmen seines Youtube-Formats "The Threws" Bezug auf ein Video genommen, dass O'Connor zu Beginn des Monats aus einem Hotelzimmer veröffentlicht hatte. Darin hatte die Sängerin unter anderem angegeben, Selbstmordgedanken gehabt zu haben.

O'Connor brauche "Verbindung, Bedeutung, Zweck, Liebe und ein bisschen Zeit". So lautete Brands Einschätzung der Situation. Bei O'Connor kamen die Worte an - allerdings vermutlich etwas anders, als das von dem 42-Jährigen beabsichtigt war.

"Message an Russel Brand. Tut mir leid, falls ich den Namen falsch geschrieben habe", begann O'Connor einen öffentlichen Facebook-Post. "Vielen Dank für deine wunderbare Unterstützung. Ich habe mich dir immer sehr verbunden gefühlt." So weit, so unverfänglich. Doch das war noch lange nicht alles.

"Ich könnte mal wieder gebumst werden"

"Ich könnte, ehrlich gesagt, mal wieder ordentlich gebumst werden", schrieb O'Connor weiter. "Wenn du also wirklich Teil meiner Reise zur Heilung sein willst … Los, steck ihn rein, Boss!"

Für den Fall, dass sich aufgrund des vorangegangenen Posts nun diverse Anwärter melden würden, stellte O'Connor in einem weiteren Eintrag klar: "Ich will nur Russell, also verschwendet eure Zeit nicht."

Bislang hat Brand nicht auf die Einladung reagiert - jedenfalls nicht öffentlich. Er ist verlobt mit seiner langjährigen Freundin Laura Gallacher. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter, die neun Monate alte Mabel. Allerdings gab Brand einmal in einem Interview zu, von O'Connor geschwärmt zu haben. "Ich habe immer darüber spekuliert, wie es wäre mit der lieben Sinead zusammen zu sein", sagte er damals. Nun könnte er es, wenn er denn wollte, herausfinden.

Quelle: n-tv.de