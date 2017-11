Unterhaltung

Premiere von US-Komiker abgesagt: Louis C.K. soll vor Frauen masturbiert haben

Aufdringliche Massagen, ungefragtes Entblößen, Vergewaltigung: Die Missbrauchs-Vorwürfe betreffen Männer in ganz Hollywood. Auch Komiker Louis C.K. soll sich schuldig gemacht haben. Jetzt soll eine Sondereinheit in Los Angeles mit den Missständen aufräumen.

Der US-Komiker Louis C.K. wird mit Vorwürfen von sexueller Belästigung konfrontiert. Fünf Frauen sprechen in einem Bericht der "New York Times" über Vorfälle, bei denen der Komiker sich unter anderem vor ihnen ausgezogen und masturbiert haben soll. Diese Übergriffe seien demnach bei Treffen in Hotelzimmern und Büros passiert. Unter den Betroffenen sind Kolleginnen, die Vorfälle seit Ende der 1990er Jahre bis 2005 schilderten.

Angesichts der Lawine an Missbrauchs- und Vergewaltigungsvorwürfen in der US-Filmindustrie sieht man in Los Angeles jetzt juristischen Handlungsbedarf: Die Staatsanwaltschaft der Hollywood-Metropole hat eine Sonder-Ermittlungseinheit eingesetzt. Eine Gruppe speziell ausgebildeter Staatsanwälte und Anwältinnen solle die Vorwürfe untersuchen, sagte Bezirksstaatsanwältin Jackie Lacey. Es handele sich um Ermittler, die viel Erfahrung in Fällen von Sexualvergehen hätten.

Licht fällt auf diesen düsteren Teil der Geschichte Hollywoods, seit bekannt wurde, dass der lange Zeit mächtige Hollywood-Produzent Weinstein über drei Jahrzehnte hinweg dutzende Frauen sexuell belästigt haben soll. Mehr als 100 Frauen meldeten sich in den vergangenen Wochen mit entsprechenden Vorwürfen, darunter Stars wie Gwyneth Paltrow und Angelina Jolie. Mehrere Frauen werfen ihm überdies Vergewaltigung vor.

Seit Bekanntwerden des Falls Anfang Oktober wurden Missbrauchsvorwürfe gegen zahlreiche weitere Mitarbeiter der US-Filmindustrie bekannt, darunter Oscar-Preisträger Kevin Spacey, Produzent Brett Ratner, Regisseur James Toback Schauspieler Steven Seagal - und nun auch Komiker Louis C.K.

Der Sprecher von Louis C.K. teilte laut der "New York Times" mit, dass sich der Komiker zu einer Anfrage nicht äußern wollte. Am Donnerstag wurde die New Yorker Premiere seines neuen Films "Daddy, I love you" kurzfristig abgesagt. In dem Comedy-Drama mit den Darstellern Chloë Grace Moretz und John Malkovich spielt Louis C.K. eine Hauptrolle und führt auch Regie.

Quelle: n-tv.de