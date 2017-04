Unterhaltung

Sie ist schon 50!: Lugner hat wieder eine neue Freundin

Man kennt das schon: Richard Lugner, der sogenannte Baulöwe aus Österreich, bekannt aus Funk und Opernball, hat eine neue Freundin. Aber "dieses Mal scheint es ihm ernst zu sein", meldet das Fachblatt "Bunte", dem Lugner auch verraten hat, dass es im Steakhaus gefunkt habe.

Alles wie immer also? Mitnichten. Die Dame ist 50 Jahre alt und damit zwar gefühlt halb so alt wie er. Aber normalerweise sind seine Lebensgefährtinnen nur halb so alt. Seine Ex-Frau "Spazi" etwa war zum Zeitpunkt der Eheschließung zarte 24 Jahre alt – Lugner war damals 81. Heute ist er 84.

Kennengelernt haben sich "Mörtel" und "Andrea vom Badesee", wie er seine neue Freundin nennt, am 15. März. Vor kurzem waren sie für einen Kurzurlaub in Paris. Angeblich lauerten ihnen dort Fotografen auf. "Das hat uns ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht", sagte Lugner der "Bunten". Und gab dem Blatt gleich mehrere selbstgemachte Fotos von sich mit der neuen Frau an seiner Seite.

Offen ist, wie lange die Beziehung hält. Erst im März verkündete Lugner, dass er eine neue Freundin habe. "Sie ist 46 Jahre alt, wohnt hier in der Nähe", sagte Mörtel. Aber das hat offenbar auch nichts genutzt.

Quelle: n-tv.de