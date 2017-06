Unterhaltung

Alles Gute für mich!: Madonna gratuliert sich selbst

Recht hat sie! Wenn ein Elternteil für zwei ackert, dann macht es durchaus Sinn, sich auch selbst lobend zu erwähnen. So wie Superwoman Madonna: Die hat sich jetzt zum amerikanischen Vatertag selbst gratuliert - nachdem es kein anderer tat.

Das Leben als alleinerziehende Mutter ist anstrengend und kostet viele Nerven. Doch es hat auch etwas Gutes, wie Pop-Star Madonna nun herausgefunden hat: Aus Mangel eines Mannes an ihrer Seite hat sich die 58-Jährige einfach selbst zum Vatertag gratuliert, der am vergangenen Wochenende in den USA gefeiert wurde. Die Mama und der Papa in Personalunion darf sich also künftig zweimal im Jahr vom Nachwuchs feiern lassen.

Bei Instagram veröffentlichte der Weltstar ein Bild, auf dem sie mit ihren insgesamt sechs Kindern um die Wette strahlt und das laut Inschrift ursprünglich für den Muttertag angedacht war. Doch dazu schrieb sie: "Und auch frohen Vatertag an mich. Denn machen wir uns nichts vor: Ich bin die Mama und der Papa. Mir egal, was die Zeitungen sagen."

Neben ihren ältesten und leiblichen Kindern Lourdes (20) und Rocco (16) sind auf dem Bild die Adoptivkinder David Banda (11) und Mercy James (11) zu sehen. Der neueste Familienzuwachs, die ebenfalls adoptierten Zwillinge Stella und Esther (je 4), wurden nachträglich in das Bild eingefügt. Dass sich Madonna selbst zum Vatertag gratuliert, dürfte vor allem Ex-Mann Guy Ritchie und Ex-Freund Carlos Leon kränken.

Filmemacher Ritchie ist der Vater von Rocco und David, Kubaner Leon der Herr Papa von Lourdes. Und beide in den Augen von Madonna offenbar nicht des Vaterstags würdig. Das dürften zwar immer noch die Kinder entscheiden, aber ein Fünkchen Wahrheit wird da schon dran sein.

Madonna ist in letzter Zeit eh ein bisschen auf Krawall gebürstet. Relativ ärgerlich reagierte sie auf ein geplantes Filmprojekt: "Nur ich kann meine Geschichte erzählen!" Mit diesen Worten hat sie auf "Blond Ambition" reagiert - ein Film, der von der jungen Madonna erzählen soll. Ihren Segen hatte die Queen of Pop dem Ganzen wohl aber nicht erteilt.

Quelle: n-tv.de