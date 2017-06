Unterhaltung

Eine Rose für den Nebenbuhler: Männer-Sex bei der "Bachelorette"?

Da kann sich "Bachelorette" Jessica Paszka ja noch so ins Zeug legen, wenn sich ihre Burschen lieber untereinander an die Wäsche gehen. Glauben Sie nicht? Tatsächlich wird gemunkelt, dass es hinter den Kulissen zum Sex kam - ohne die "Bachelorette".

20 Männer sind angetreten, weil sie nur einen allersehnlichsten Wunsch haben: Sie wollen das Herz der "Bachelorette" erobern. Sie wollen ihre Konkurrenten ausstechen und die allerletzte Rose von Jessica Paszka überreicht bekommen. Und sie wollen am liebsten mit der 27-Jährigen die ganz große Liebe finden, eine Familie gründen und in den Sonnenuntergang des Lebens reiten.

Jedenfalls dachten wir bisher, dass es so ist, nicht wahr? Aber offenkundig nimmt es der eine oder andere Kandidat in der Show mit seiner ursprünglichen Mission nicht ganz so genau. Keinen Hehl hat daraus von Anfang an Julian, genannt "Julez", Sawatzki gemacht. Der 26-Jährige aus Hamm räumte ein, dass er womöglich nicht nur Augen für die "Bachelorette" haben könnte, sondern bisexuell sei.

"Sehr, sehr sichere Quelle"

Die Quittung folgte prompt: Paszka schickte ihn bereits in der ersten Folge ohne Rose nach Hause - so wie noch fünf weitere Kandidaten seit dem Staffelauftakt Mitte Juni. Derzeit kämpfen dementsprechend noch 14 Prachtburschen um das Herz der "Bachelorette". Doch glaubt man einem Gerücht, das gerade hartnäckig kursiert, könnte unter Paszkas verbliebenen Jüngern tatsächlich noch ein weiterer Kandidat mit ambivalenten Ambitionen sein.

So will das Magazin "Intouch" von nicht näher definierten Insidern erfahren haben, dass "Julez" Sawatzki noch am Abend vor der ersten Rosen-Vergabe Sex hatte. Und das nicht etwa mit irgendjemandem aus seinem privaten Umfeld oder gar der "Bachelorette" - sondern mit einem seiner Nebenbuhler in der Sendung. Wörtlich zitiert die Zeitschrift einen Informanten: "Aus sehr, sehr sicherer Quelle weiß ich nämlich, dass 'Julez' sich vor der ersten Nacht der Rosen mit einem anderen Kandidaten vergnügt hat." Ein dritter Teilnehmer habe dies dann Paszka gesteckt, "worauf Jessi 'Julez' den ersten Abend fast gar nicht beachtet hat und einfach rausgeschmissen hat."

Kein Kommentar

Auf die Behauptung vom Kölner "Express" angesprochen, hielt sich der Marketing-Profi selbstredend bedeckt. "Dazu möchte ich mich zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern", wird er von der Zeitung zitiert. Schließlich haben sich die Teilnehmer an der Show zu Stillschweigen verpflichtet, ehe nicht die letzte Folge der längst abgedrehten Sendung auch über die Fernsehbildschirme geflimmert ist. Auch RTL wollte die Gerüchte nicht kommentieren.

Doch wenn auch nicht "zum jetzigen Zeitpunkt", vielleicht plant Sawatzki ja bereits, später aus dem Nähkästchen zu plaudern? Dann bliebe nur zu hoffen, dass die "Bachelorette" ihre letzte Rose nicht ausgerechnet seinem angeblichen Betthupferl vermacht hat.

Quelle: n-tv.de