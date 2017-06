Unterhaltung

Trauung abseits des Ballermanns: "Malle-Jens" hat geheiratet

Eigentlich hätte man von "Malle-Jens" eine Hochzeit am Ballermann-Strand erwartet. Doch der Auswanderer entscheidet sich für einen gediegeneren Ort, um seiner Daniela das Ja-Wort zu geben.

Der als "Malle-Jens" bekanntgewordene deutsche Auswanderer Jens Büchner hat seiner Verlobten das Ja-Wort gegeben. Statt am Ballermann heiratete der 47-Jährige seine Freundin Daniela Karabas in einem kleinen Fischerort auf Mallorca, berichtet die "Bild"-Zeitung. Demzufolge feiert Büchner in einer Finca an der Ostküste der Insel in Portocolom.

Zur Trauung erschienen dem Bericht zufolge einige bekannte Persönlichkeiten der Ballermann-Szene. Prominente wie die Sänger und Dschungelcamp-Teilnehmer Marc Terenzi oder Menderes Bagci blieben der Hochzeit allerdings trotz Einladung fern.

Ein Shuttle-Bus brachte die Gäste zur Trauung. In der Finca finden laut Website bis zu 500 Personen Platz. "Malle-Jens" erschien in der Hochzeitslocation in grünen Sportshorts und weißem Polohemd, wie ein Video zeigt.

Der "Goodbye Deutschland"-Teilnehmer und seine 38 Jahre alte Partnerin sind Eltern von Zwillingen. Jenna Soraya und Diego Armani haben erst vor wenigen Tagen ihren ersten Geburtstag gefeiert. Aus früheren Beziehungen hat Büchner bereits zwei erwachsene Töchter und den sieben Jahre alten Leon. Karabas bringt ebenfalls drei Kinder mit in die Ehe.

Quelle: n-tv.de