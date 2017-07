Unterhaltung

Lustloser Auftritt in Las Vegas: Mariah Carey enttäuscht ihre Fans

Wenn man keine Lust hat, dann passiert eben nicht viel auf der Bühne: Mariah Carey zeigt sich mal wieder von ihrer negativen Seite. Die US-Pop-Diva lässt bei einem Auftritt in Las Vegas überwiegend andere für sich arbeiten.

Was war denn da los? Die US-Sängerin Mariah Carey ("We belong together") sorgte mit einem Auftritt mal wieder für Schlagzeilen. Dieses Mal standen ihre Performance-Künste in der Kritik.

Bei einem Konzert in Las Vegas/Nevada enttäuschte die Pop-Diva mit einem halbherzigen Bühnenauftritt ihre Fans, wie verschiedene Medien berichten. Denn anstatt den Zuschauern eine einzigartige Show zu bieten, stand die Sängerin zumeist nur lustlos herum und ließ ihre Background-Tänzer für sie arbeiten. Wollte sie nicht tanzen - wurde sie eben getragen. Wollte sie ihr Mikrofon nicht halten - nahm es ihr ein Tänzer ab. Mehr Diva geht kaum.

Auch in den sozialen Medien machte sich Unmut breit. Ein Twitter-User veröffentlichte einen Ausschnitt aus Careys Darbietung und schrieb zu dem Clip: "So sehe ich aus, wenn ich das absolute Minimum bei der Arbeit erledige". Andere User bezeichneten den Auftritt unter dem Tweet als "ziemlich faul" und erklärten, dass Carey das durchaus besser könne.

Quelle: n-tv.de