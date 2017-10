Unterhaltung

Hat Bassist Frau vergewaltigt?: Marilyn Manson feuert Twiggy Ramirez

Marilyn Manson entlässt seinen langjährigen Weggefährten Twiggy Ramirez. Grund dafür sind offenbar die gegen den Bassisten erhobenen Vorwürfe der sexuellen Gewalt. Eine Ex-Freundin wirft Ramirez vor, sie vor 20 Jahren vergewaltigt zu haben.

Nach dem Weinstein-Skandal trauen sich immer mehr Opfer sexueller Gewalt an die Öffentlichkeit: Nun hat eine Frau auch gegen den Marilyn-Manson-Bassisten Jeordie White - besser bekannt als Twiggy Ramirez - Vergewaltigungsvorwürfe erhoben. Manson zog offenbar umgehend Konsequenzen und feuerte seinen langjährigen Weggefährten.

In einem Tweet schrieb Marilyn Manson: "Ich habe mich dazu entschieden, mit Jeordie White als Mitglied bei Marilyn Manson getrennte Wege zu gehen. Er wird auf der anstehenden Tour ersetzt. Ich wünsche ihm alles Gute". Zwar thematisiert Manson die Vorwürfe in dem Tweet nicht explizit, dennoch fiel diese Entscheidung nur wenige Tage, nachdem Jessicka Addams, Ex-Freundin von White und Sängerin der Band Jack Of Jill, die Anschuldigungen auf Facebook veröffentlicht hatte.

Sie schwieg über 20 Jahre

In einem sehr detaillierten Post schrieb Addams, dass sie und White in den 90er Jahren zusammengekommen seien. Zu diesem Zeitpunkt sei sie 18 Jahre alt gewesen. In den gemeinsamen Monaten und Jahren habe White sie immer wieder geschlagen. Auslöser für die gewalttätigen Übergriffe sei stets seine Eifersucht gewesen, behauptete Addams.

Einmal habe er sie in der Wohnung eines Freundes besucht und sie mit seiner Hand an ihrem Nacken zu Boden gedrückt. "Ich sagte nein", erinnert sich Addams. Sie habe so laut geschrien, dass der Freund aus einem anderen Zimmer zu Hilfe kommen musste, damit White von ihr abließ. "Ich wurde vergewaltigt von jemandem, von dem ich dachte, ihn zu lieben."

