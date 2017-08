Unterhaltung

Dwayne Johnson nur Zweiter: Mark Wahlberg ist bestbezahlter Schauspieler

"Transformers"-Star Mark Wahlberg hat in den vergangenen zwölf Monaten richtig viel Geld verdient. So viel, dass sogar Dwayne "The Rock" Johnson ihm an der Spitze der Liste der bestbezahlten Schauspieler Platz machen muss.

Der einstige Rapper Mark Wahlberg führt nun die Liste der bestbezahlten Schauspieler der Welt an. Der 46 Jahre alte Star nahm von Juni 2016 bis Juni 2017 schätzungsweise 68 Millionen Dollar (knapp 58 Millionen Euro) ein, wie das Magazin "Forbes" mitteilte. Er verdrängte damit Action-Star Dwayne "The Rock" Johnson, der die Liste im Vorjahr angeführt hatte, auf Platz zwei. Johnson kam diesmal auf 65 Millionen Dollar.

Auf Platz drei der Liste liegt Vin Diesel mit 54,5 Millionen Dollar, gefolgt von Adam Sandler mit 50,5 Millionen Dollar. Nummer fünf ist der Hongkonger Action-Star Jackie Chan. Robert Downey Jr, Tom Cruise sowie die Bollywood-Stars Shah Rukh Khan, Salman Khan und Akshay Kumar belegen die restlichen Plätze der Top Ten.

Weiterhin werden männliche Filmstars deutlich besser bezahlt als weibliche: Vergangene Woche hatte "Forbes" bereits die Liste der bestbezahlten Schauspielerinnen vorgelegt. Mit 26 Millionen Dollar landete Emma Stone auf Platz eins. Die ersten zehn männlichen Stars auf der "Forbes"-Liste nahmen zusammen 488,5 Millionen Dollar ein, die ersten zehn Frauen kamen gemeinsam nur auf 172,5 Millionen Dollar.

